閃靈刷手 銀行有訣竅

2018年11月05日 04:10 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

百貨周年慶接棒登場，上百億元的消費大餅成為各銀行衝刺簽帳金額的「最後一搏」，優惠百花齊放。想在殺聲隆隆的周年慶大戰滿載而歸，不僅要選對商品，還要選對卡、而且是靈活用卡，把握A銀行的絕佳機會。

周年慶到底有多重要？以SOGO、新光三越及遠百為例，一檔周年慶可能就占全年2到3成業績，大意不得。而對銀行來說，根據調查，高達4成民眾計畫砸下1萬至3萬元不等預算，這當然是衝高刷卡金額的決戰關鍵。

根據Money101調查，以4成民眾周年慶預算落在1到3萬元來算，最高可占全體受僱員工平均薪資的7成，堪稱是下半年的最重要開銷。至於預算3到5萬元的則有16％、5萬至10萬元的近1成，超過10萬元更接近5.5％。

為什麼周年慶好買？Money101總經理周純如一語道破「化妝品只有周年慶打折」，除了最基本的9折起跳，還有「買千送百」，提供至少1成滿額送的禮券，再加上信用卡的現金與禮券回饋，絕對可省下一筆可觀開銷。

周純如提醒，周年慶要買得痛快、當然也得賺得痛快，必須掌握訣竅。首先就是把購物清單列好，在保養品方面鎖定周年慶獨有的超大容量、專櫃滿額贈，就有機會5到8折入手，也避免在兵荒馬亂中亂了方寸。

回饋方面可先做功課，先算出回饋門檻級距，並且把握禮券時效，能現抵的都現抵，避免夜長夢多。另外再搭配高回饋的信用卡使用，尤其回饋資訊都大剌剌地寫在DM上，先對照出手中有哪些卡、回饋率比較高。

「卡神級」的作法，則可搭配兩張以上信用卡，拆單換卡刷，禮券回饋可以拿得更多，以消費1萬元為例，兩張卡活用可以多獲得100元禮券，回饋率立刻從1％變成3％，如果該張卡有現金回饋或哩程累積，當然更好。

(中國時報)