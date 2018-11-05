點數經濟當道 點點成金

除了遠東集團旗下老字號的HAPPY GO點，Line Point今年「尾隨」中國信託，也加入了周年慶的大灑幣行列，預計在SOGO周年慶灑出50萬點數。（本報資料照片）

友善列印
中國時報
／台北報導

除了滿額禮、刷卡禮，這幾年點數經濟當道，成為周年慶新花樣。除了遠東集團旗下老字號的HAPPY GO點，Line Point今年「尾隨」中國信託，也加入了周年慶的大灑幣行列，預計在SOGO周年慶灑出50萬點數。

HAPPY GO點是國內最早的跨店、跨產業集點卡，平時的兌換率是4點可折抵1元，等於每點價值0.25元，可用在兌換7-11現金券、全家現金券、台亞加油站加油券、王品集團禮券等，使用通路相當多元。

不過，最有價值的用法，還是用在遠東集團通路上。以SOGO、遠百周年慶為例，200點HAPPY GO點可換店內抵用券100元，等於價值翻倍，若配合愛買祭出的周末限定點點成金，10點可折10元。

除了HAPPY GO點外，今年在周年慶玩點數的還有Line Point，只要用Line Pay綁定中國信託卡，單日單館消費滿5,000元以上，除了中信Line Pay卡本來就回饋2％點數外，再加1％，活動加碼每帳戶最多100點，預計周年慶檔期送出50萬點數，至少5,000名卡友受惠。

銀行業者指出，近年各銀行發卡主軸從過去的紅利點數，轉向現金及里程回饋，「空掉」的紅利點數就由這些第三方業者補上，除HAPPY GO、Line Point及統一超商的Open Point，且能相互轉移，擴大點數經濟範疇。

銀行業者提醒，雖然點數間能互轉，但轉移之前不妨先比較各點數的實際價值，避免轉移時縮水；且有些點數還有效期限制，若能在自家通路用掉就快用，否則留來留去留成愁，到最後用不到也等於浪費。

(中國時報)

閃靈刷手 銀行有訣竅 分期免息沒回饋 血拼前多斟酌

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。