點數經濟當道 點點成金

2018年11月05日 04:10 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

除了滿額禮、刷卡禮，這幾年點數經濟當道，成為周年慶新花樣。除了遠東集團旗下老字號的HAPPY GO點，Line Point今年「尾隨」中國信託，也加入了周年慶的大灑幣行列，預計在SOGO周年慶灑出50萬點數。

HAPPY GO點是國內最早的跨店、跨產業集點卡，平時的兌換率是4點可折抵1元，等於每點價值0.25元，可用在兌換7-11現金券、全家現金券、台亞加油站加油券、王品集團禮券等，使用通路相當多元。

不過，最有價值的用法，還是用在遠東集團通路上。以SOGO、遠百周年慶為例，200點HAPPY GO點可換店內抵用券100元，等於價值翻倍，若配合愛買祭出的周末限定點點成金，10點可折10元。

除了HAPPY GO點外，今年在周年慶玩點數的還有Line Point，只要用Line Pay綁定中國信託卡，單日單館消費滿5,000元以上，除了中信Line Pay卡本來就回饋2％點數外，再加1％，活動加碼每帳戶最多100點，預計周年慶檔期送出50萬點數，至少5,000名卡友受惠。

銀行業者指出，近年各銀行發卡主軸從過去的紅利點數，轉向現金及里程回饋，「空掉」的紅利點數就由這些第三方業者補上，除HAPPY GO、Line Point及統一超商的Open Point，且能相互轉移，擴大點數經濟範疇。

銀行業者提醒，雖然點數間能互轉，但轉移之前不妨先比較各點數的實際價值，避免轉移時縮水；且有些點數還有效期限制，若能在自家通路用掉就快用，否則留來留去留成愁，到最後用不到也等於浪費。

(中國時報)