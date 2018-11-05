分期免息沒回饋 血拼前多斟酌

美妝達人林葉亭出席忠孝SOGO專櫃發表會。（POLA提供）

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中國時報
／台北報導

決戰百貨周年慶，分期零利率是許多人血拼的誘因，但「要不要分期？」恐有玄機，包括中國信託、花旗在內的7家銀行，針對分期消費是不給紅利、現金或里程回饋，未來很可能成為常態，出手前不妨先做評估。

分期消費盛行，尤其在百貨周年慶或購買高價商品時，更顯實用。以遠東SOGO為例，平常就與19家銀行合作分期免息業務，滿6千元最多可分6期，周年慶再加碼，滿1萬元可分10期、滿1.2萬元可分12期，就怕你不分。

不過享受分期免息時，不妨留意銀行有無取消回饋。早在2011年，花旗銀行就率先取消分期消費的回饋，隨後國銀跟進，包括中國信託、新光銀行、遠東商銀、星展、匯豐都相繼取消，明年1月還有凱基銀行加入。

銀行業者表示，花旗當年率先取消回饋，主要考量資金成本，由於分期消費是由銀行先墊款，在信用卡業務不賺錢壓力下，等於「銀行讓消費者省了利息」，利率大於回饋率，其實對消費者來說，沒有太大損失。

至於國銀跟進，則是因信用卡循環利率降至15％，加上手續費銳減的折衷之道。銀行業者直言，如花旗、中國信託這些發卡大行，都取消回饋，後續會有其他銀行跟進，未來分期零利率沒回饋，可能成為業界常態。

如果不走商家提供的分期，也可善用分期卡的自辦分期，以近期在網路上討論聲量頗大的元大銀分享黑啤卡為例，提供全台各大百貨消費12期分期零利率，且沒有門檻，還有0.5％現金回饋可拿，堪稱佛心來著。

(中國時報)

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