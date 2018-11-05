擴大進口先兆 陸進博會登場

2018年11月05日 04:10 中國時報 呂佳蓉／北京報導

大陸進博會吉祥物。（中新社）

在改革開放40年之際，大陸首屆國際進口博覽會5日在上海登場。大陸國家主席習近平暨夫人彭麗媛昨晚宴請出席的各國領導人。習致詞稱，進博會是大陸主動向世界開放市場的重大舉措；該會必能深化國際經貿合作、推進共建「一帶一路」、促進經濟全球化搭建新平台。

中國社科院經濟研究所宏觀室主任袁鋼明表示，大陸經濟慢慢強大以後，不再那麼害怕外匯問題，此外內需支撐經濟力量越來越強，擴大進口的膽量與勇氣也比過去大，首屆大陸進口博覽可說是個標誌，表示陸方從現在開始要走向擴大市場的方向邁進。

袁鋼明同時預測，習近平應該會在5日的進口博覽會上更加強調，大陸要擴大市場與開放、緩解陸美貿易摩擦，以及擴大進口對緩解貿易摩擦與世界經濟的意義。

5000件商品首亮相

此次進博會吸引130多國、3000多家企業，共分七大展區，包括消費電子、汽車、智慧及高端裝備等，超過5000件展品在大陸市場首秀。

袁鋼明指出，對大陸而言，擴大進口的同時，一部分是緩解貿易摩擦，另一部分是有利大陸產品競爭優化。對大陸偏好擴大哪個領域進口，袁鋼明認為，大陸希望擴大美國高科技產品進口，但美方迄今並未放鬆對陸出口高科技產品的控制。

有助緩和貿易摩擦

袁鋼明表示，以前大陸實施進口關稅是為要保護大陸本國產品，但是現在大陸內部已有較完整的產業鏈後，代表縱使外國產品進來大陸市場，陸方的產品也可以與之競爭。而且現在產業的狀況是越保護越發展不起來，像是大陸的汽車產業因為過於保護，而未有競爭力，因此擴大進口也將助大陸產業有競爭力。

陸美貿易戰打得火熱，對大陸將進一步擴大進口意義，袁鋼明指出，陸美貿易摩擦原因在於大陸對美貿易順差太大，因此美方打響貿易戰，這當然對大陸經濟造成重大影響。但是大陸經濟發展不再以貿易順差為目標，還有許多綜合考量，包含能夠在經濟方面合作，所以擴大進口也可緩和貿易戰，陸方想要的是在經濟上能夠合作共贏。

(中國時報)