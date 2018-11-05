進口商機大 台灣72家廠商參展

2018年11月05日 04:10 中國時報 吳泓勳 ／台北報導 ／台北報導

2018首屆中國（上海）國際進口博覽會5日正式開幕，吸引全球廠商參加，台灣企業也不落人後。大陸海貿會統計，台灣共有包含友嘉集團、大量科技等72家公司參展。海貿會台北辦事處主任羅宏表示，從公布舉辦進口博覽會以來，台企高度關注並踴躍參展，相信在開放機遇下可為台商帶來新商機。

友嘉集團總裁朱志洋日前受訪時稱，將在進博會展示與大陸企業的深度合作，並主打航空、汽車、醫療、高鐵軌道運輸等設備的智慧製造，以此爭取更多大陸採購商，進而提升大陸高端市場的占有率。

根據新華社報導，透過海貿會台北辦事處統計，從台灣報名進博會的企業家數共72家，分布於電子、智慧、醫療、食品、服務等5個展區，整體的台企展位面積約為2253平方公尺。

廈門台協會長吳家瑩認為，海貿會統計是單純從台灣報名到大陸參加進博會的家數，但其實不少在陸台商是與大陸合資企業，在廈門、蘇州等都有部分同業參展，整體加起來應不少於100、200家。

吳家瑩認為，就台商而言，除在展會採購商機外，更能透過全球性平台鋪路，讓台商展示自家產品優勢，進而提升交流機遇，為未來商機扎根。

羅宏表示，參展台企各有特色，友嘉集團是全球第3大機床製造企業，預計在博覽會展現最先進的機床設備；古力公司則是具備特色的大米種植、包裝和銷售企業，日前剛參與第11屆海峽兩岸農產品採購訂貨會，當場獲得京東商城採購訂單。

羅宏指出，大陸正走在新一輪高水準開放與深化改革，同時兩岸經貿也走向融合發展的深度合作階段，看好國際進口博覽會為台商帶來許多新機遇。這次進博會上有來自全大陸的採購團，正能幫助台企對接，從而實現企業產品、服務升級。

(中國時報)