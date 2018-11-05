進口商機大 台灣72家廠商參展

友善列印
中國時報
／台北報導

2018首屆中國（上海）國際進口博覽會5日正式開幕，吸引全球廠商參加，台灣企業也不落人後。大陸海貿會統計，台灣共有包含友嘉集團、大量科技等72家公司參展。海貿會台北辦事處主任羅宏表示，從公布舉辦進口博覽會以來，台企高度關注並踴躍參展，相信在開放機遇下可為台商帶來新商機。

友嘉集團總裁朱志洋日前受訪時稱，將在進博會展示與大陸企業的深度合作，並主打航空、汽車、醫療、高鐵軌道運輸等設備的智慧製造，以此爭取更多大陸採購商，進而提升大陸高端市場的占有率。

根據新華社報導，透過海貿會台北辦事處統計，從台灣報名進博會的企業家數共72家，分布於電子、智慧、醫療、食品、服務等5個展區，整體的台企展位面積約為2253平方公尺。

廈門台協會長吳家瑩認為，海貿會統計是單純從台灣報名到大陸參加進博會的家數，但其實不少在陸台商是與大陸合資企業，在廈門、蘇州等都有部分同業參展，整體加起來應不少於100、200家。

吳家瑩認為，就台商而言，除在展會採購商機外，更能透過全球性平台鋪路，讓台商展示自家產品優勢，進而提升交流機遇，為未來商機扎根。

羅宏表示，參展台企各有特色，友嘉集團是全球第3大機床製造企業，預計在博覽會展現最先進的機床設備；古力公司則是具備特色的大米種植、包裝和銷售企業，日前剛參與第11屆海峽兩岸農產品採購訂貨會，當場獲得京東商城採購訂單。

羅宏指出，大陸正走在新一輪高水準開放與深化改革，同時兩岸經貿也走向融合發展的深度合作階段，看好國際進口博覽會為台商帶來許多新機遇。這次進博會上有來自全大陸的採購團，正能幫助台企對接，從而實現企業產品、服務升級。

(中國時報)

擴大進口先兆 陸進博會登場 IG戰隊每人賞百萬 微博等看兌現

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。