IG戰隊每人賞百萬 微博等看兌現

2018年11月05日 04:10 中國時報 林勁傑／綜合報導

王思聰在英雄聯盟冠軍賽中吃熱狗看比賽的照片被網友瘋傳。（摘自微博）

「2018英雄聯盟世界大賽」3日於南韓仁川畫下句點，由萬達集團董事長王健林的兒子王思聰一手打造的大陸電競隊伍IG（Invictus Gaming）戰隊，以直落三擊敗歐洲FNC（Fnatic），為大陸奪下首個《英雄聯盟》（League of Legends，簡稱LOL）全球總決賽冠軍。相關消息不只登上微博熱搜榜，就連王思聰是否兌現每位成員可獲100萬人民幣（約台幣450萬）獎金的奪冠諾言，也成關注焦點。

綜合陸媒報導，3日在歷經2小時比賽中，來自大陸的IG戰隊以3：0戰勝FNC戰隊奪冠。比賽結束後，教練金晶洙、Mafa率領IG戰隊站在舞台正中央，高舉冠軍獎盃。「我現在很激動，我特別感謝一直支持我們的粉絲。」IG選手Rookie表示。

IG戰隊由王思聰創立，下有多隊以征戰不同項目的電競比賽戰隊，LOL便是他們擅長主項之一。惟過去7屆比賽均是由外國隊伍奪冠，來自大陸的戰隊只曾在其中兩屆殺進總決賽；包括去年IG也在總決賽鎩羽。加上本次大陸賽區頭號種子、季中冠軍賽世界冠軍RNG此前爆冷出局，因此，賽前外界都未敢對IG戰隊寄予厚望。

「如今《英雄聯盟》全球總決賽熱度和影響力，在年輕人心中或許已超過奧運會。」電競業資深觀察者郭淩分析指出，「此次S8總決賽，IG早已成為微博熱搜榜焦點。」自2011年LOL打入大陸後，網咖、學生宿舍等場所，都處處可見該遊戲的身影，在大陸吸納數千萬忠實玩家。本次大陸戰隊捧起在LOL總決賽的首冠，或將促進LOL在大陸市場持續爆發。

此外，除王思聰在比賽現場吃熱狗的照片在大陸網站瘋傳外，更值得一提的是，此前傳出王思聰日前為激勵選手，祭出奪冠每位選手可獲100萬賞金；而在IG戰隊奪冠後，王思聰是否兌現諾言，意外成為網友追逐熱點。

(中國時報)