陸電競市場規模 2年內破半兆

2018年11月05日 04:10 中國時報 林勁傑／綜合報導

大陸電競戰隊IG獲英雄聯盟（下稱LOL）全球大賽冠軍，令電競產業再掀熱潮。據統計，目前大陸電競市場規模已達880億元（人民幣，下同），估計2年內將再增長350億元，達1230億元（約5500億新台幣），商機無限。大陸北京大學趕搭電競熱，今年也首度開設相關電競課程，選修學生一度擠爆課堂。

據「中國互聯網絡信息中心」數據，2017年底大陸有4.42億遊戲玩家，占整體網友數量的57.2％，另有統計機構預測今年世界電競產業整體收入的三分之一將來自大陸。大陸作為全球電競產業的領頭羊，未來巿值料將繼續大幅增長。

香港「東網」報導，由於大陸擁有龐大遊戲用戶，國家發改委推出政策支持，2016年指出，在做好知識產權保護和對青少年引導的前提下，企業可舉辦全國性或國際性電子競技遊戲賽事；陸教育部更將電競專業納入高等教育體系，進一步推動產業發展。

目前電子競技逐漸與許多傳統體育項目並列，成為世界主流的體育競技項目。去年4月，亞洲奧林匹克理事會將電子競技納入2022年杭州亞運正式比賽項目。在寬鬆的政策背景下，各方資金大量湧入電競業。有資料顯示，過去1年半內，電競業的大型投資共36宗，涉額近80億元。電競概念股數量也持續增加。

作為電競業龍頭人物之一的王思聰，身家亦隨電競業發展蓬勃而水漲船高，他最初拿著王健林給的5億元投資電競領域，至去年其身價已達63億元，投資的20個項目中，已有5家公司成功IPO、2家公司上市，都是他最熱愛的遊戲公司。

(中國時報)