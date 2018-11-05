國台辦楊毅 稱反台獨政策不變

大陸國台辦祕書局局長楊毅警告，「台獨」是死路一條。（中新社）

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中國時報
／綜合報導

針對兩岸關係緊張升溫，大陸國台辦祕書局局長楊毅警告，「台獨」是死路一條。如果台灣分裂勢力以任何名義、任何形式製造台灣從中國分裂出去的事實，或者發生將導致台灣從中國分裂出去的重大事變，大陸將斷然採取措施，堅決粉碎「台獨」分裂活動，維護國家主權和領土完整。

中評社報導稱，由全美中國和平統一促進會聯合會主辦的2018年會暨華盛頓促統論壇3日在華盛頓舉行。楊毅出席致詞時指出，民進黨上台後，兩岸和平發展成果受到破壞，兩岸關係形勢日益複雜嚴峻，兩岸溝通渠道和機制停擺。完全是因為民進黨當局拒不承認一中原則的「九二共識」，破壞兩岸共同政治基礎。

他還批評民進黨當局千方百計干擾阻撓兩岸交流合作；處心積慮推動「去中國化」和「漸進台獨」；慫恿縱容台獨勢力活動，為虎作倀，主動配合國外反陸勢力打台灣牌，並提到「東京奧運正名運動」。

楊毅指出，蔡英文的雙十演說通篇充斥「兩國論」論調，和與大陸對抗的思維，充分暴露了配合西方反華勢力遏制大陸發展的險惡用心。「民進黨當局是兩岸衝突對立的製造者，是台海和平的破壞者。」

關於今後北京對台政策，楊毅則表示，「我們要繼續堅持和平統一、一國兩制方針」，不會因為兩岸關係變化而改變，決定兩岸關係方向的關鍵因素是大陸的發展勢頭。他並再次強調，台灣是中國一部分，「台獨」是死路一條，大陸維持國家主權和領土完整的決心堅定不移，這是一條「不可逾越的紅線」。

(中國時報)

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