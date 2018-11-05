美墨移民壓境 川普步步危機

2018年11月05日 04:10 中國時報 特派記者孫昌國紐約現場報導

2018美國期中選舉

特派記者孫昌國

「我來見證美國再偉大！」聽到這句話，臉上略帶疲憊的美國移民官「噗哧」笑了出來。他碰碰兩聲蓋下准許記者進入美國的印記後，略帶笑意說：「歡迎來到美國，希望不要讓你失望。」

美國優先 未必正確

川普選前的推特，可沒讓人感覺到偉大。他寫到，「如果你要保護那些犯罪的外國人，投民主黨！你若要保護奉公守法的美國人，就投共和黨！」就在川普發表這項談話的同時，成千上萬拉丁美洲難民正浩浩蕩蕩向著美墨邊界前進。

拉丁美洲正經歷又一次危機，巴西剛選出右翼總統，背景就是民不聊生；委內瑞拉源源不絕的非法移民，更是南美洲危機爆發的代表。人民在吃不飽、穿不暖的情況下，最理性的選擇就是用腳投票，離開家鄉當一個北漂族群。

無奈，現在的美國強調的是美國優先，將外來移民拒之門外。不過，得天獨厚的美國，以及雄才大略的川普，在移民問題上真的做對了嗎？

人道問題 應當正視

川普派出的軍隊正在美墨邊境集結，大蓬車難民也是。雙方狹路相逢，很難確保不出人命。當帶著心愛的女兒跋山涉水的父親，面對開槍或遭到與女兒強制隔離後，會產生怎樣的人道危機？

早在川普競選總統時，就主張在美墨邊界構築「萬里長城」，當選後也積極付諸實現。然而再怎麼看，建造長城和派軍隊把守邊界的強硬政策都非明智者所應為。美國是移民國家，深受移民福佑，也吸引到來自全球優秀的移民和低下階層為美國賣命。解決非法移民的問題，不在圍堵，而在疏導。

人往高處爬，水往低處流。川普無法用長城隔開兩個差異懸殊的世界。解決非法移民問題，再用以往的白人至上、獨善其身思路，只會日益走向絕路。美國經濟好，就應兼善天下，可以考慮和墨西哥合建特區，協助南邊鄰居發展也等於幫助自己。

星國經驗 可供參考

遠在地球另一頭的新加坡經驗，或可供美國老大哥參考。新加坡成功應用各國從高到低的勞動力。高水平勞動力，新加坡邀他們成為永久居民或新加坡公民。較低水平的勞動力，政府依勞動力需求做出精確的估計和規畫，分門別類吸納不同的勞動力，確保他們在新加坡做出貢獻，也能回饋鄉里，不夠資格者必須在合約期滿後回國。這才能做到雙贏的局面。

記者來美國想要見證美國再次偉大，希望不要失望。

(中國時報)