最後周末拚場 驢象卯足全力

美國期中選舉女性參選人創歷史新高。圖為民主黨女性候選人歐馬和一群支持者茶敘。這位索馬利亞裔候選人若當選，將成為美國第一位女穆斯林眾議員。（法新社）

友善列印
中國時報
曾文儀／綜合報導

美國期中選舉前最後周末，民主、共和兩黨火力全開。力拚翻盤的民主黨全國總動員，出動卸任正副總統歐巴馬及拜登，聯手進攻重要搖擺州俄亥俄。

面臨期中考壓力的總統川普，更是行程滿檔：周五先造訪共和黨票倉蒙大拿州，把握最後催票機會；周六將再趕赴關鍵搖擺州佛羅里達，與分頭前往威斯康辛州固票的副總統彭斯會合，連手搶救共和黨選情。目前外界看好民主黨非裔州長候選人吉倫（Andrew Gillum），可望成為該州史上第一位黑人州長。

就在川普預計到訪的前一天晚上，佛州首府塔拉赫西市卻發生了槍擊案：一名槍手闖進商場中的瑜珈教室，造成兩死五傷，隨即飲彈自盡。火熱的選戰因此打上短暫的休止符。吉倫率先暫停活動，趕往醫院探視傷者。不過川普的既定行程未受影響。

然而一度攻擊吉倫的白人至上組織「權力之路（Road to Power）」，卻在選戰最後關頭，把茅頭轉向喬治亞州民主黨籍候選人，艾布蘭斯（Stacey Abrams）。同樣的攻擊手法、同樣的人工合成語音，模仿電視名人歐普拉的聲音，大肆詆譭這位可望成為美國史上第一位女性非裔州長的候選人。雖然共和黨籍現任州長坎普聲明譴責，艾布蘭斯陣營卻批評周日將與川普聯手造勢的坎普敗壞選風。

至於四處奔走拉票的川普，雖然在選舉造勢的場子，也絕不放過為自己說話的機會。面對外界批評他過分誇大移民問題，川普表示，他也有談經濟成長，「不過這種事頂多只能講個4、5分鐘；我是要把問題拿出來談。」

過去30年來始終是民主黨地盤的威斯康辛州，雖然在2016總統大選倒戈支持川普，近來卻傳出風聲，可能重回民主黨懷抱。共和黨不敢怠慢，派出副總統彭斯前往固票。面對不到攝氏5度低溫、仍然趕來捧場的五百多名支持者，彭斯大談美墨的移民「蓬車隊」還在虎視耽耽，支持群眾則高喊「把牆築起來！」

已在周五結束提前投票的德州，選民反應相當熱烈。人口排名前30大郡的投票人數竟然將近490萬人，已經超過前次期中選舉的總票數470萬票。

(中國時報)

美墨移民壓境 川普步步危機 粉紅力量愛誰 兩黨勢均力敵

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。