最後周末拚場 驢象卯足全力

2018年11月05日 04:10 中國時報 曾文儀／綜合報導

美國期中選舉前最後周末，民主、共和兩黨火力全開。力拚翻盤的民主黨全國總動員，出動卸任正副總統歐巴馬及拜登，聯手進攻重要搖擺州俄亥俄。

面臨期中考壓力的總統川普，更是行程滿檔：周五先造訪共和黨票倉蒙大拿州，把握最後催票機會；周六將再趕赴關鍵搖擺州佛羅里達，與分頭前往威斯康辛州固票的副總統彭斯會合，連手搶救共和黨選情。目前外界看好民主黨非裔州長候選人吉倫（Andrew Gillum），可望成為該州史上第一位黑人州長。

就在川普預計到訪的前一天晚上，佛州首府塔拉赫西市卻發生了槍擊案：一名槍手闖進商場中的瑜珈教室，造成兩死五傷，隨即飲彈自盡。火熱的選戰因此打上短暫的休止符。吉倫率先暫停活動，趕往醫院探視傷者。不過川普的既定行程未受影響。

然而一度攻擊吉倫的白人至上組織「權力之路（Road to Power）」，卻在選戰最後關頭，把茅頭轉向喬治亞州民主黨籍候選人，艾布蘭斯（Stacey Abrams）。同樣的攻擊手法、同樣的人工合成語音，模仿電視名人歐普拉的聲音，大肆詆譭這位可望成為美國史上第一位女性非裔州長的候選人。雖然共和黨籍現任州長坎普聲明譴責，艾布蘭斯陣營卻批評周日將與川普聯手造勢的坎普敗壞選風。

至於四處奔走拉票的川普，雖然在選舉造勢的場子，也絕不放過為自己說話的機會。面對外界批評他過分誇大移民問題，川普表示，他也有談經濟成長，「不過這種事頂多只能講個4、5分鐘；我是要把問題拿出來談。」

過去30年來始終是民主黨地盤的威斯康辛州，雖然在2016總統大選倒戈支持川普，近來卻傳出風聲，可能重回民主黨懷抱。共和黨不敢怠慢，派出副總統彭斯前往固票。面對不到攝氏5度低溫、仍然趕來捧場的五百多名支持者，彭斯大談美墨的移民「蓬車隊」還在虎視耽耽，支持群眾則高喊「把牆築起來！」

已在周五結束提前投票的德州，選民反應相當熱烈。人口排名前30大郡的投票人數竟然將近490萬人，已經超過前次期中選舉的總票數470萬票。

(中國時報)