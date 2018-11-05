拉美裔投票率低 民主黨應拉攏

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中國時報
／綜合報導

選戰期間，美國總統川普狂打移民議題，猛轟拉丁美洲裔移民是毒販、性侵犯，甚至是「毒蛇」，但奇怪的是，數以百萬計的拉美裔選民似乎並無打算在6日的期中選舉對共和黨投下「賭爛票」。專家分析，這是因為他們投票意願普遍低落，民主黨若想獲勝，應該多花點心思，力爭他們的選票。

皮尤研究中心全球移民兼人口統計研究主任羅培茲（Mark Hugo Lopez）表示，2016年川普競選總統期間，多次針對墨西哥等西語國家移民發表不友善評論，當時分析家以為，這可能讓更多拉美裔選民前往投票所「教訓」共和黨，但事實剛好相反，「投票率不增反減」，且投票的拉美裔選民還有3成投給川普。

本屆期中選舉，共有2900萬拉美裔合格選民。羅培茲指出：「今年拉美裔投票意願可能會變高，但許多跡象顯示，與2014年相較，投票率不會有太大成長。」

據皮尤統計，2014年期中選舉時，拉美裔族群投票率為史上最低的27％。這也導致了惡性循環：投票的拉美裔族群越少，主要政黨對這個族群就越不關心，相關政見也會變少。

新墨西哥大學政治學榮譽教授席耶拉分析，主要政黨不關心拉美裔族群，就會導致他們「政治冷感」。事實上，這個族群大多傾向支持民主黨，但該黨「沒有足夠作為」拉攏他們，「我們常聽到民主黨去接觸白人勞工階級或郊區白人婦女，這沒什麼不對…但他們不是你的基層選民…他們的基層應該是有色社區。他們必須投入更多，尤其是針對拉美裔選民。」

(中國時報)

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