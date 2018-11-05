2018年11月05日 04:10 中國時報 魏怡嘉 ／專訪 策畫／ 謝錦芳 執筆／ 魏怡嘉 攝影／ 方濬哲 ／專訪 策畫／執筆／攝影／

掃描旺視界看見全世界

黃勝堅Profile

《病人自主權利法》預計明年1月6日上路，衛福部日前公佈施行細節，箭在弦上；該法案的通過，較現行「安寧緩和條例」更加往前跨越，為國內重要里程碑。前台大醫院金山分院院長、北市聯醫總院長黃勝堅是國內安寧善終的重要推手，也是催生《病人自主權利法》重要一員，在法案即將實施前夕，黃勝堅接受《中國時報》專訪，分享自己對《病人自主權利法》及人生最後一哩路的看法。以下為訪談摘要。

想善終自己決定 催生病主法

問：《病主法》明年上路在即，台灣準備好了嗎？

答：歷經6、7千例的死亡，有的往生時嘴角可以掛著微笑，有的則是千瘡百孔，因打了強心針，全身腫的找不到合適尺寸，可以穿上自己的最後一件衣服，情何以堪。

「安寧緩和條例」讓末期的病人可以決定不要心肺復甦術及瀕死的維生醫療，《病人自主權利法》則擴及到永久植物人、不可逆轉的昏迷等5類，在自己清醒時，經過具有法律效力的醫院諮商機制認定，在自己進入這些狀況時，可以不要延長生命的醫療措施及流體餵食。

這個法對對台灣很重要，為的就是要讓病人善終，但台灣醫界在這方面還沒有ready。

病患死在自己手上 需要學習

「讓病患死在自己手上，是要學習的！」這些都需要累積足夠的經驗，現在的安寧緩和，有時即便家屬都簽好，醫療團隊也談好、準備好，但當要執行拔管子時，主治請總醫師拔，總醫師推給學弟拔，因為一拔就死，沒有醫師願意，因為沒有做好「有所不為」的準備，碰到要撤除維生器，大家就是閃。

相較醫界，我認為民眾準備的比醫界好，現在國內已有50多萬人簽署安寧意願，且每年以6～8萬人增加，而在《病主法》試辦中，60％簽署DNR（預立安寧緩和醫療暨維生醫療抉擇意願書）的人也簽署了《病主法》。

以前安寧是以病人及家屬為中心，現在則是進展到以病人為主體、以人為本，包括病人、家屬及醫療團隊，自己要走了，要預防親人受苦，然而放下恩怨情仇，一定要等到70、80歲再做嗎？還是可以提早30年年輕時候來思考？這就是《病主法》想要產生的正能量。

問：安寧善終，溝通是重要一環，請談一下親身的溝通經驗？

答：溝通很重要，但一定要站在誠實的基礎上。有一次處理一位腦死的病患，病患遠親堅持要拚拚看，我卻脫口而出「一定會死」！話才剛說出口，我就後悔了，我趕緊道歉收回這句話，但態度很誠懇的再次明確告訴家屬：「病患在我的手上，一定會死。」一來向家屬說實話，二來告訴家屬他已束手無策，醫師不是神，但我願意照顧病患最後一程，家屬最後才同意放手。

有些病患雖然走到安寧緩和，但不是撤除維生器就好了，曾有個病患，拔了維生器後，經過了二星期才走，其間病患要抽痰，護理師遵照規定抽的深又乾淨，病人不舒服，頭一擺動，咬破了舌頭，家屬當然不捨，也就不諒解；其實，一口痰在家卡到是壽終正寢，在醫院則是醫療糾紛，於是我跟家屬溝通取得共識，只抽淺痰，舒適最重要，家屬的氣才下來，其實在溝通之外，體諒也很重要，大家才能找到共識的那個點。

搶救到底千瘡百孔 情何以堪

問：經歷諸多病人生死，您如何看待死亡？

答：對於死亡的定義，從事重症加護的陳秀丹醫師說的很好，她說，「死亡的意義是要讓活著的人更好」，我再加上，「死亡的真諦，是有機會補強自己、家人及社會生命的裂痕」，每一個死亡，都讓一切更好，而不是只有看到心跳的停止。

過去鑽研腦的代謝及顱內壓的控制，我很會救生命中樞，但救不回大腦功能，也知道醫療的極限，我們做只是延長死亡的過程，而這個過程是要付出代價的。

曾看過不少病人搶救到底，幾經折磨，斷氣後，千瘡百孔、不成人形，包括急救壓胸造成肋骨斷裂，葉克膜管子拔掉後，身上留下比5元硬幣大的孔洞，打強心劑留下的水腫，樣子真得很慘烈，很多家屬在這個時候往往會後悔，這樣做對嗎？

人體是有死亡機制的，《病主法》中有一項是不給營養灌食，有人覺得是活生生餓死，很不人道，這是個錯誤的想法，人體若慢慢走向死亡，會慢慢的跟著調整、一個個關掉功能，所以腸子會慢慢的不蠕動，這時候如果灌食，是沒有意義的，食物反而會卡住，脹的不舒服，我們可以看到自然死亡的人，身體其實都會呈現脫水的狀態，皮膚看來雖然收縮，但卻很自然，臉上也會有一抹微笑，這樣的善終讓活著與走的人都放下了一切。

(中國時報)