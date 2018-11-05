2018年11月05日 04:10 中國時報 魏怡嘉 ／台北報導 ／台北報導

神經外科醫師向來都是拚到底，怎麼樣都要把病人從鬼門關拉回來，但黃勝堅卻是要人懂得放手，在神外算是異類，他說，行醫以來的確救了不少人，也覺得自己在做天經地義的事，直到20多年前剛升上主治醫師的某一天，遇到了一個特別的案例，改變了他一生要做的事。

一位40多歲男性因工安意外重傷送到台大，黃勝堅跟這位病患的太太說，救起來也是植物人，沒想到這位太太回說，「公公婆婆交代不要救」！他嚇一跳，怎麼有人不救自己親人？為了確定，他特別請公公婆婆到醫院來。

兩位老人家到醫院告訴他，他才知道，媳婦及兒子平時打零工養家，家中有3個身障孩子，加上他們2個老人家，日子很辛苦，兒子若成植物人，就剩媳婦一個人工作，不但養3個身障孩子及2位老人家，現在還要再加上1個植物人，老父不禁老淚縱橫說：「這樣我們全家都會死！」

黃勝堅說，我當時非常的震撼，「難道救人錯了嗎」？順應家屬的要求，他對病患採支持療法，大約3天左右，病患情況開始變壞，他跑到病床前，此時老父握著他的手，老太太則握著他另一隻的手，他們三個人在病床前，看著兒子的心電圖慢慢的變成一直線。

「我從來沒有這樣看著心電圖變成一直線，以前這時候，強心針早就下去了。」黃勝堅說，他向老父及老太太宣告兒子已經死亡，沒想到老父突然跪下來對他說：「謝謝你放手，救了我們全家！」在老父緊握他的手的同時，卻讓他學會了放手，也不得不承認「神外醫師在某些情況下，是植物人製造機。」

說到植物人，黃勝堅想起一個案例，他說，有一個漂亮女生，多年照顧植物人哥哥，每次她到醫院拿藥，他都會聊兩句「還沒結婚啊，沒男朋友？」女孩回說：「男朋友很多～大概沒人敢跟我結婚吧！」接著俏皮的虧說「我嫁不出去，都拜你所賜哦！」

黃勝堅說，以前很自豪，沒有救不活的病人，卻從沒想過，這不是醫療價值，對病人及家屬也是不公平，推動安寧善終這麼多年，為增加自己對病患家屬的說服力，多年前他留起了鬍子，現在連同頭髮都已花白，他在2009年1月21日生日那天簽了「安寧心願卡」，也早就寫好自己的《病主法》，只是還沒公證，對於如何走到生命的盡頭，心裏早已有了數。

(中國時報)