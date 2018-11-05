暖男沒架子 堅叔凡事務實

黃勝堅與太太臺灣大學物理治療系系主任曹昭懿教授參加國際失智月。（黃勝堅提供）

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中國時報
／台北報導
黃勝堅於金山法鼓山虔誠參加活動。（黃勝堅提供）

「阿堅是個網球狂！」北市聯醫仁愛院區院長蕭勝煌說，他13歲就認識黃勝堅，事實上，黃勝堅近年因腰痛持拐杖走路已經有好一段時間，但蕭勝煌卻說，這兩天才跟阿堅打網球，怕人不信，在現場用手機錄了下來，影片中黃勝堅拿著網球拍，跟蕭勝煌很有默契的在底線抽球，氣勢非凡。蕭勝煌笑說，連柯P都開玩笑要黃勝堅下次到市府開會帶著球拍，總比拐杖好。

黃勝堅在1999年發現有腰椎位移，但無損他在球場上的表現，硬是在2003年在義大利舉行的世界醫師盃拿冠軍。蕭勝煌說，阿堅拿冠軍後就不再比賽，平時打打練練，阿堅認為，自己不用冒那個險，阿堅有駕照，但只坐計程車，他覺得不用花精神在開車上，他很清楚自己要什麼，他的人生完全符合他的價值觀。

黃勝堅認為，瀕死的人，10個有10個都不會選擇在醫院，因此到北市聯醫擔任總院長後，先是推居家醫療，讓醫生走出醫院，醫生出去了之後，就會有感覺、有認同，之後藉由出院準備，讓居家安寧接軌於無形。他誇黃勝堅厲害，阿堅總是回他說：「沒有啊！就做中學」，凸顯出他凡事務實的性格。

台大安寧病房主任姚建安與黃勝堅相識快20年，也是一起打網球的球友。姚建安說，在醫院裏，神外醫師就像神一樣、走路有風，但黃勝堅不一樣，由於身材壯碩，大家尊稱「堅叔」，但黃勝堅介紹自己「大摳ㄟ」，彼此間距離不見了，沒有架子，在粗礦的外表下，卻有顆細膩的心，壓根就是個大暖男。

蕭勝煌說，黃勝堅很有個人魅力，這讓他在與病患及家屬溝通上非常受用，黃勝堅來自一個做生意的家庭，三教九流都碰過，這也讓黃勝堅在凡事講求溝通的安寧之路走的更有說服力、更令人信服。

(中國時報)

「謝謝你放手 救了我們全家」

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