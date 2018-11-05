暖男沒架子 堅叔凡事務實

2018年11月05日 04:10 中國時報 魏怡嘉 ／台北報導 ／台北報導

黃勝堅於金山法鼓山虔誠參加活動。（黃勝堅提供）

「阿堅是個網球狂！」北市聯醫仁愛院區院長蕭勝煌說，他13歲就認識黃勝堅，事實上，黃勝堅近年因腰痛持拐杖走路已經有好一段時間，但蕭勝煌卻說，這兩天才跟阿堅打網球，怕人不信，在現場用手機錄了下來，影片中黃勝堅拿著網球拍，跟蕭勝煌很有默契的在底線抽球，氣勢非凡。蕭勝煌笑說，連柯P都開玩笑要黃勝堅下次到市府開會帶著球拍，總比拐杖好。

黃勝堅在1999年發現有腰椎位移，但無損他在球場上的表現，硬是在2003年在義大利舉行的世界醫師盃拿冠軍。蕭勝煌說，阿堅拿冠軍後就不再比賽，平時打打練練，阿堅認為，自己不用冒那個險，阿堅有駕照，但只坐計程車，他覺得不用花精神在開車上，他很清楚自己要什麼，他的人生完全符合他的價值觀。

黃勝堅認為，瀕死的人，10個有10個都不會選擇在醫院，因此到北市聯醫擔任總院長後，先是推居家醫療，讓醫生走出醫院，醫生出去了之後，就會有感覺、有認同，之後藉由出院準備，讓居家安寧接軌於無形。他誇黃勝堅厲害，阿堅總是回他說：「沒有啊！就做中學」，凸顯出他凡事務實的性格。

台大安寧病房主任姚建安與黃勝堅相識快20年，也是一起打網球的球友。姚建安說，在醫院裏，神外醫師就像神一樣、走路有風，但黃勝堅不一樣，由於身材壯碩，大家尊稱「堅叔」，但黃勝堅介紹自己「大摳ㄟ」，彼此間距離不見了，沒有架子，在粗礦的外表下，卻有顆細膩的心，壓根就是個大暖男。

蕭勝煌說，黃勝堅很有個人魅力，這讓他在與病患及家屬溝通上非常受用，黃勝堅來自一個做生意的家庭，三教九流都碰過，這也讓黃勝堅在凡事講求溝通的安寧之路走的更有說服力、更令人信服。

(中國時報)