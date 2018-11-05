挺林姿妙 張善政轟民進黨出奧步

國民黨宜蘭縣長候選人林姿妙（右）4日成立溪北競選總部，前行政院長張善政（左）也到場相挺。（李忠一攝）

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中國時報
／宜蘭報導

國民黨宜蘭縣長候選人林姿妙4日成立溪北競選總部，前行政院長張善政、立委李彥秀到場力挺，張善政呼籲鄉親把票投給林姿妙，讓民進黨知道「奧步」沒有用，林姿妙則誓言要承擔宜蘭的經濟與困境，帶領大家向前進。

林姿妙溪北競選總部昨在宜蘭市成立，現場湧入超過8000名支持群眾，現場除有祥獅獻上象徵好彩頭的鳳梨、菜頭外，也有農民到場力挺，送上象徵「蔥滿勝蒜」的蒜頭，張善政也致贈包子與粽子，呼籲選民力挺林姿妙，讓林能進入縣府，打造宜蘭好生活。

狂打礦場案 呼籲別被騙

林姿妙競總主委林建榮引述日前中國時報的提醒，表示林姿妙民調雖然大勝對手，但選民還是必須把票催出來，不能大意。

李彥秀表示，選戰進入倒數階段，民進黨恐會開始使出「奧步」，她拜託鄉親堅定支持林姿妙，國民黨34席立委，未來都會當宜蘭的立委，會當林姿妙分身，在立法院力挺宜蘭該爭取的建設，成為林姿妙最強大的後盾。

張善政昨也從花蓮搭火車趕赴宜蘭，就為替林姿妙站台助陣，張善政指出，林姿妙擔任羅東鎮長成績大家有目共睹，林姿妙政績好，不能讓她退休，一定要出來擔任宜蘭縣長。

他指出，民進黨接連狂打的「礦場案」為例，痛批綠營就是緊張了才會出「奧步」，如果礦場有問題，為何過去不講，要到了選舉才講？呼籲鄉親不要被騙。

民調領先 就怕票出不來

張善政還說，林姿妙縣政白皮書以民生經濟最優先，林姿妙力邀他未來擔任縣政總顧問，他二話不說就答應。

林姿妙表示，她是單親媽媽，也身兼父親角色，非常了解身為爸爸、媽媽的辛苦，她不希望年輕人跟她一樣辛苦，因此提出免費營養午餐等政見，要照顧年輕人，讓年輕人有喘息空間，才有辦法進一步追求夢想。

她說，宜蘭縣1年換3個縣長，使得政策不穩定，讓民眾無所適從，加上宜蘭面臨財政、縣庫空虛，以及農地、交通、老人福利等問題，未來當選縣長後，會讓宜蘭成為一種品牌與特色，將一步一腳印、實實在在地拚出宜蘭好生活。

(中國時報)

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