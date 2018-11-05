綠白同框 廖婉如陳佩琪逛花博

2018年11月05日 04:11 中國時報 王文吉 、 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

綠白合作，夫人先行！台北市長柯文哲3月到台中市考察綠川整治，由市長林佳龍親自接待；柯文哲稱讚比韓國清溪川還乾淨，在中市掀起一陣柯P旋風；如今柯、林忙於選戰改推「夫人牌」，由陳佩琪、廖婉如代打上場，白綠合體一起參觀花博，互相拉抬選情！

陳佩琪4日下午抵台中參觀花博，由台中市長夫人廖婉如全程陪同；兩人衣服恰巧一綠一白，媒體好奇兩位市長背後的女人同框合體，是否意味綠白還有合作機會？陳、廖都回應「沒想到這些問題」。

陳佩琪自掏腰包購票入園，在廖婉如陪同下參觀馬場園區，兩人有說有笑。陳佩琪到馬術競技場觀看表演，半路巧遇吉祥物「歐米馬」她開心上前熊抱；參觀花舞館時看到滿是花藝布置，直呼很棒、很漂亮！

「花博成功就是台灣人的驕傲！」陳佩琪說，去年世大運成功舉行，她可體會到背後人員的辛苦，大家不是當成台北人的事，是全國人的世大運。花博順利開幕，她覺得台中市政府很辛苦，因「這也不是只有台中人的花博，而是全台灣的花博」。

陳佩琪表示，她喜歡看一些設計花展，像之前台北花博也有看過，此行印象最深刻是花舞館，很喜歡裡面設計的花卉展覽；回台北後會介紹給台北市民，呼籲大家入園參觀。

廖婉如說，台北世大運辦得成功，「我想也有我們要跟柯P取經的地方。」媒體詢問：「這是夫人版的綠白同框？綠白有機會再合作？」廖說，她沒想到這些問題，以前也曾帶佩琪逛過奇美博物館，「我想說那就帶她來一下。」

媒體追問柯文哲、林佳龍有無機會合作？陳佩琪未回答。離去前廖婉如致贈花博金餅及花博絲巾，陳佩琪回贈林安泰古厝小書包，兩人相約下次有機會再一起逛得過癮。

(中國時報)