賴清德朱立倫輔選 險狹路相逢

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中國時報
／綜合報導

嘉義市選情緊繃，行政院長賴清德及新北市長朱立倫4日皆奔赴嘉義，陪同自家黨籍市長候選人掃街拜票。賴清德籲請市民「多投1票支持，就多贏1分」，讓涂醒哲連任；朱立倫則疾呼「拋棄個人的恩怨、是非，團結一致支持黃敏惠，綠地變藍天」。有趣的是，2隊人馬險些狹路相逢，卻又巧妙擦身而過。

賴清德偕涂醒哲到仁愛路舊鳳梨會社掃街拜票，民眾熱情合照、搶拍、握手、開直播，凍蒜聲不絕於耳，賴清德深入店家握每位市民的手，卯足力替涂醒哲拉抬聲勢。

賴清德說，選戰剩沒多少天，懇請市民支持會做事、有能力解決問題的涂市長，如水資源回收中心延宕15年，涂市長只花18個月完工，鐵路高架化延宕28年、貨物轉運中心延宕39年，涂市長在選戰中要贏多少由市民決定，請市民踴躍投票。

朱立倫參加國民黨嘉義市黨部舉辦的黨慶活動，陪嘉義市長候選人黃敏惠以車隊掃街拜票，到經國新城眷村途徑仁愛路，與賴、涂拜票團隊，幾乎「巧遇」，藍軍車隊開進經國新城後，綠營才走回仁愛路。

朱立倫說，選戰最後關頭，只有大是大非大局為重，黃敏惠是黨提名候選人，不但要團結且不能漏掉選票，讓會做事、有經驗的黃敏惠找回嘉義市的光榮。

朱立倫下午再轉往嘉義縣陪國民黨籍縣長候選人吳育仁掃街，疾呼各縣市「翻轉」聲音都很大，希望嘉義縣也翻轉，讓吳育仁帶大家「拚經濟」。老車自救會也出動，掛起「拚經濟、顧八肚、嘉義換仁做」紅布條相挺。

(中國時報)

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