林智堅固西區 組會做事鐵三角

2018年11月05日 04:11 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

民進黨新竹市長候選人林智堅4日與議員候選人陳建名、里長候選人郭文銘共同成立西區後援會暨聯合競選總部成立大會，「西區會做事鐵三角」正式成軍。國民黨新竹市長候選人許明財昨晚則在前總統馬英九的陪同下在新竹市鬧區掃街，無黨籍新竹市長候選人謝文進在下午舉辦親子活動。

林智堅西區後援會成立大會於大南勢地區重要信仰中心的青南宮舉辦，現場湧入超過1200位支持者，大家大喊凍蒜並為陳建名、郭文銘大力催票。里長郭文銘表示，3人在南勢里都以拿下2000票為目標，再造南勢榮耀。陳建名則承諾，不管選區只要鄉親有問題，他一定全力服務。

林智堅表示，他與郭文銘以及陳建名，未來會是南勢「會做事鐵三角」，客雅溪已逐段整建完成，竹香北路也在郭文銘的請託下完成建設改變，選對人，會做事，4年也能改變1個里。

許明財昨馬不停蹄固票，上午參加前議長鄭成光競選總部成立大會，傍晚至新竹縣參加「國民黨桃竹苗萬人大會師」造勢晚會，晚會結束後再與馬英九回到新竹市巨城購物中心周邊商圈掃街拜票，沿途受到支持者熱列歡迎並要求握手、合影，展現人氣。

謝文進昨天則進行全市車隊掃街拜票，下午於東區關東服務處舉辦親子活動，邀請到氣球達人佑佑哥哥、辰星哥哥與親子們同歡。晚間於仙水里鎮安宮舉辦問政說明會，提出個人建設藍圖。

(中國時報)