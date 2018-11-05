陳子敬高思博 一抱泯恩仇

2018年11月05日 04:11 中國時報 莊曜聰 ／台南報導 ／台南報導

選戰進入關鍵時刻，宣布退出台南市長選戰的前台南市警察局長陳子敬，4日首度公開為高思博站台，陳、高兩人更當場在台上擁抱破冰，攜手高喊「凍蒜」，陳子敬呼籲支持他的民眾票投高思博，讓台南翻轉。此舉也宣示泛藍整合成功，加上近期韓流發威，讓不少選民都直呼，變天時刻到了。

國民黨台南市長候選人高思博、市議員蔡育輝聯合競選總部昨天在台南新營成立，之前退選市長的陳子敬，第一次現身為高思博站台，陳正式表態對藍營別具意義，因陳子敬去年9月率先以無黨籍身分投入台南市長選戰，盼吸納泛藍票源，隨著國民黨推出高思博，整合出現問題，雙方一度沒有交集，最後在登記前3天，國民黨主席吳敦義南下拜訪陳子敬，陳宣布退選。

雖然陳子敬說他自評勝選無望，但仍被支持者視為「有委屈」，也成泛藍團結隱憂。繼上次國民黨市議員林燕祝在選舉造勢場合，高思博、陳子敬意外同台後，這次在市議員蔡育輝力邀及促成下，陳子敬決定出面公開力挺高思博。

陳子敬上台時強調，因各方面條件均不如高思博，才會退選，現在會全力支持，替高助選，讓台南市長能換人做做看，也呼籲支持他的鄉親將票投給高思博，改變台南。警職生涯有10多年在台南度過的陳子敬，在警界及民間有一定人脈，他公開力挺，象徵泛藍整合成功，對選票有一定磁吸效應。

兩人在台上擁抱，營造泛藍大團結氣氛，國民黨台南市議員梅花聯盟也登台造勢，分別是蔡育輝、王家貞、洪玉鳳、李中岑、蔡淑惠等人，加上市黨部主委謝龍介等人，在前總統馬英九、新北市長朱立倫帶領下，手牽手高喊「凍蒜」。

(中國時報)