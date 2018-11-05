徐榛蔚母雞帶小雞 拚全壘打

2018年11月05日 04:11 中國時報 許家寧 ／花蓮報導 ／花蓮報導

選戰進入倒數階段，國民黨中央「大咖」接力抵花蓮輔選，縣長候選人徐榛蔚更是馬不停蹄，為黨內各候選人站台，拉抬藍營聲勢。徐榛蔚4日向鄉親喊話「花蓮人再不站出來，尊嚴和面子在哪裡？」呼籲要讓國民黨候選人全壘打，以選票教訓蔡政府。

用選票教訓蔡政府

徐榛蔚昨為縣議員李秋旺、花蓮市民代表韓林梅、議員候選人沈君茹等人競選總部成立大會站台，會場都湧進大批支持者，擠得水洩不通，全場支持者見徐到場不斷高喊「徐榛蔚凍蒜！」展現泛藍團結氣勢。

「兩岸關係不好，經濟不會好！」徐榛蔚直指，兩岸關係急凍，進入產業經濟環境的寒冬，隨著外交日漸孤立，更讓花蓮各項產業雪上加霜，過去花蓮的火車票一票難求，現在更惡化成「兩票難求」，因為還多了一個「鈔票難求」，讓花蓮各行各業哀哀叫。

規畫觀光智慧城市

徐榛蔚再三懇託選民說，「徐榛蔚的一個人力量總是有限」，所以非常需要有國民黨各級候選人的力量加持，提醒過去後悔投錯票的鄉親，給國民黨一次機會，用選票支持黨內提名候選人，讓國民黨「全壘打」，將勝利的氣勢衝向2020年總統大選。

徐榛蔚指出，當選後將無縫接軌持續推動「國際智慧城市、觀光友善花蓮」的整體城市規畫，並呼籲選民以選票教訓蔡政府，號召廣大花蓮鄉親票投國民黨，讓府會合力、縣與鄉鎮市一心，同步推動花蓮的進步繁榮。

隨著投票日愈來愈逼近，徐榛蔚持續扮演「母雞帶小雞」，連日站台幫忙拉票，在各社團、公益活動、掃街拜票掀起「徐式旋風」，支持者簇擁相挺，面對外界打壓，徐榛蔚盼望選民睜開雪亮雙眼，看看是誰長年與花蓮鄉親站在一起，並以最實際的選票支持她。

(中國時報)