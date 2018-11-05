候選人打空戰 LINE臉書樣樣來

2018年11月05日 04:11 中國時報 呂筱蟬 ／桃園報導 ／桃園報導

鄭文燦經營LINE@認證帳號，也有一番特色。 （呂筱蟬攝）

距離年底選舉剩下不到1個月，各候選人積極經營社群，「空戰」火力十足。桃園市長鄭文燦有專屬的粉絲頁、LINE@認證帳號及IG，國民黨桃園市長候選人陳學聖的臉書粉絲頁，則是一連串存在感等創意文宣，一夕爆紅。

鄭文燦IG曝燦哥日常

民進黨桃園市長候選人鄭文燦，經營臉書、IG、LINE社群，FB以市政行程為主，讓市民了解市政建設進程。IG則是漏網鏡頭，以「鏡頭外的燦哥」、「燦哥的日常」為主題，讓民眾看到不一樣的鄭文燦。LINE是鄭文燦的「桃園每日精選」，聊市政大小事，讓訂閱的民眾能了解桃園。

影片及直播也是目前流行的方式之一，鄭文燦和陳學聖都會透過臉書張貼活動宣傳等影片。鄭文燦在桃園市升格2周年時，上傳「2歲了，桃園市生日快樂！」點閱率達52萬人次。宣傳青年活力的「街舞青年！ 舞動桃園！」點閱率更將近120萬人次。

陳學聖臉書刷存在感

陳學聖主要經營臉書社群，也因臉書創意文宣讓選民注意，競選團隊平均年齡不到26歲，想法創意又搞怪，存在感的文宣成功引起話題，利用照片和文字，簡單明瞭讓人印象深刻，也是成功的案例。

對於自己的宣傳照引發熱潮，還被不少網友惡搞，陳學聖完全不在意，還稱讚：「你們的創意，我都有看見，希望未來上任後，可以創造更多舞台，讓你們盡情揮灑。」

熟悉網路戰人士指出，LINE是值得觀察的指標，由於臉書、IG下廣告已成常態，粉絲數與觸及率恐是「空氣票」，數據參考就好。倒是必須主動加入的LINE帳號，追蹤者更死忠，才是會幫候選人拉票的一群鐵粉，更是要好好經營。

(中國時報)