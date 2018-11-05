林明溱 中寮總部成立 洪國浩 音樂會感恩

國民黨主席吳敦義至中寮鄉，為尋求連任的國民黨籍南投縣長林明溱助選。（林明溱總部提供）

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中國時報
／南投報導

國民黨主席吳敦義4日回到故鄉南投，為尋求連任的南投縣長林明溱至中寮鄉競選總部成立大會授戰旗；另至南投縣議員廖宜賢、林芳伃總部加油打氣輔選。民進黨的洪國浩在埔里鎮舉辦「蝴蝶飛舞‧洪國浩有您相挺 感恩音樂會」向民眾闡述5大政見。

吳敦義親往授戰旗

「2020重返執政、撥亂反正」。吳敦義4日返回南投縣，在林明溱中寮競選總部成立大會，大聲要求最好的縣長林明溱，大家要讓他繼續做一票都不放過；讓黨籍鄉鎮市長、縣議員、村里長「做伙全壘打」，「「咱2018一定要贏，2020就能重返執政撥亂反正」。

前南投縣長林源朗、中寮鄉競選總部主委陳科材、前鄉長陳月英、縣議員李洲忠都到場助陣。

吳敦義以他任行政院長的政績，對比蔡英文兩年多的執政說，蔡英文信用全無，曾手寫「永保藻礁」，卻拍板通過觀塘藻礁所在的天然氣接收站環評，犧牲珍貴藻礁以便喊出乾淨煤電廠停建；只為解救「蘇、龍」低迷選情。

吳敦義表示，他當行政院長後，經濟成長率曾創破10％的紀錄，外國觀光客更年增百萬直到破千萬；蔡政府才短短兩年，執政無品無能，兩岸維持現狀，實際卻搞成僵局，治安更是敗壞到二周發生3起分屍案。蔡政府讓觀光旅館民宿做不下去，連夜市都蕭條，讓蔡政府下台，2020政黨再輪替已成為全民共同目標。

洪闡述5大政見

洪國浩在感恩音樂會中，除向民眾闡述5大政見，也強調埔里觀光、農業發展相當重要；強調交通基礎建設要完善，遊客、農產品進出流暢，自然帶動在地經濟。

(中國時報)

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