雲縣長選舉 3選將周末大決戰

2018年11月05日 04:11 中國時報 許素惠 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣長李進勇（右）11日則將與英賴合體，圖為李在虎尾拜票。（許素惠攝）

另一候選人王麗萍11日將舉辦全國第三勢力大會師，並響應斗六市長候選人陳明章發起的反空汙遊行。（許素惠攝）

選戰進入最後倒數階段，各候選人抓住珍貴假日卯勁力拚，雲林縣長候選人張麗善10日將邀請高雄市長候選人韓國瑜一起向政府嗆聲；全國第三勢力11日在縣長候選人王麗萍總部大會師辦音樂會；蔡英文總統和行政院長賴清德11日合體為雲林縣長李進勇站台。

張麗善指出，民進黨查菜蟲打壓農業，並祭出菜價天花板，農民苦不堪言，韓是雲林女婿，又曾當過北農總經理，可為農漁民大會師加持。

張麗善邀韓國瑜 同台造勢

李進勇選情在立委蘇治芬、劉建國傾力投注下，由巷戰打入客廳後，回升不少，李循著既定步伐瘋狂在早、夜市拜票，輔以車隊掃街，內部評估情勢逐漸穩定上揚，但是黨中央仍主張需要在選前來一次大動員，做為凝聚支持者的支點，11日虎尾夜市的造勢晚會，蔡英文總統和賴清德相偕出席，為李進勇進行選前最後拉抬，李陣營並強烈希望促成蘇、劉兩人也和總統、院長及李同框大合體，大大助益選情。

李進勇找來英賴 合體拚場

全國第三勢力11日將從各縣市來雲林，集結在王麗萍的競選總部虎尾厝沙龍大會師，舉辦「做自己」音樂會。台聯黨主席劉一德、伴侶盟發起人簡至潔、國際綠人代表文魯彬等都會到，王在音樂晚會前，將響應斗六市長候選人陳明章在斗六舉辦的反空汙遊行，呼應當天在高雄市舉辦的南部場反空汙大遊行。

第三勢力助王麗萍 大會師

除此之外，張麗善陣營也積極規畫選前之夜的造勢活動，但日期尚未敲定。王麗萍17日移師台北，響應另場全國第三勢力大會師。李進勇預定選前超級星期天的18日移防海線，在北港造勢。

(中國時報)