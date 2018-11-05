不啟用焚化爐 劉櫂豪掛保證

劉櫂豪（右）參加「縣市長給問」，因為發言時間不夠，另一位縣長候選人彭權國（左）馬上將延長發言牌遞給劉，氣氛和諧。（莊哲權攝）

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中國時報
／台東報導

台東公民監督聯盟4日舉辦第1屆「台東縣長、市長給問嗎？」活動，2位平常較少受關注的縣長候選人彭權國、黃裕斌全程參與爭取曝光機會，公民團體提問美麗灣及焚化廠將來如何處理，劉櫂豪表示，絕不啟用焚化爐，美麗灣則以維護台東縣權益為前提處理。

縣長候選人饒慶鈴、鄺麗貞4日未出席，彭權國、黃裕斌全程參與，劉櫂豪則在中場加入，市長候選人部分，民進黨洪宗楷全程參加，現任市長張國洲則未參加。

公民提問 環境議題受矚目

提問的團體包括南島社大總幹事劉炯錫、達魯瑪克部落會議主席胡進德、肢障協會總幹事賴萬成及台東公督盟召集人李偉俊，提出的問題包括原住民族存亡、台東高等教育的未來 弱勢團體空間不足等等，其中以焚化爐、美麗灣問題最受矚目。

劉櫂豪表示，如果當選縣長，絕對不啟用焚化爐，他說，20年前設備已無法符合現在需求，我們有能力找到一個適合台東的方法來處理。

而針對美麗灣問題，劉櫂豪表示，美麗灣經訴訟已確定無法使用，目前進入仲裁，未來若擔任縣長，會在仲裁或訴訟技術上找出對台東最有利的法律途徑。他強調， 擔任副縣長期間的確處理過美麗灣的行政程序，但絕對不是拍板定案的人。

美麗灣爭議 澄清非決策者

至於饒慶鈴則透過競選團隊表示，將會延續黃健庭的政策，垃圾以減量、外運、活化掩埋廠及建置MBT（機械生物處理）等方式處理，焚化廠維持備用狀況，除非必要不輕言啟動。

對於美麗灣問題，饒慶鈴說，美麗灣的起心動念沒有錯，錯在執行過程中規避環評，她認為應訴諸公投，讓台東縣民決定其未來。

(中國時報)

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