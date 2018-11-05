神探挺謝立功 林右昌預告萬人造勢

國民黨基隆市長候選人謝立功（右三）4日出席團結大會，刑事鑑識專家李昌鈺（左三）、前警大教授葉毓蘭（右二）和前基隆市長張通榮（左二）站台力挺。（張穎齊翻攝）

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中國時報
╱基隆報導
民進黨基隆市長候選人林右昌（右二）4日出席後援會成立大會，他希望今年能再衝高票數，呼籲大家踴躍把票投給他。（張穎齊翻攝）

選戰倒數，基隆市長候選人周末大車拚，國民黨候選人謝立功4日出席中正區團結大會，刑事鑑識專家李昌鈺及前警察大學教授葉毓蘭到場力挺，李昌鈺把著作《化不可能為可能》送給謝立功，鼓勵謝在這場市長選舉，化不可能為可能；民進黨現任市長林右昌則出席安樂區後援會成立大會，他並預告17日將舉辦「萬人造勢晚會」。

李昌鈺說，有次他從紐約飛回台北，那時他坐商務艙，時任移民署長的謝立功坐的是經濟艙，當下他想用自己的里程數幫謝升等，豈料謝仍堅持坐經濟艙，為國家省錢讓他很尊敬。

李昌鈺表示，他和基隆有很多淵源，曾在基隆住過一段時間，這次站台是希望謝立功帶領基隆變成國際城市，而他自己一生就是化不可能為可能，祝福謝也能成功挑戰「不可能變可能」。

謝立功說，李昌鈺非常忙碌，願意來相挺讓他感到非常光榮，基隆是座國際城市，必須要有更多國際交流，而李是「華人之光」，希望未來能有更多這樣的國際人士來到基隆，他也借用高雄市長候選人韓國瑜口號「把人帶得進來，基隆發大財」。

「希望票數再創歷史紀錄！」出席基隆市安樂區「壓軸場後援會」的林右昌指出，上屆拿下10萬1010票，這次希望能再突破、衝高票數，呼籲大家踴躍出來投給他，他常聽人講自己「選情很穩」，這句話讓他很擔心，深怕選民當天都跑去玩，沒出來投他，「那就慘了！」

此外，林右昌也預告，17日晚上他將在信義區東明路六合停車場，舉辦基隆有史以來最大的「萬人造勢晚會」，選前之夜，更要在市區舉辦街頭大遊行嘉年華會。

(中國時報)

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