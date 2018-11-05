水資中心落成 涂醒哲喜剪綵

2018年11月05日 04:11 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

選舉投票日逼近，爭取連任的嘉義市長涂醒哲由中央政策拉抬政績再添一筆，嘉義市首座汙水處理廠「水資源回收中心」4日落成啟用，行政院長賴清德、內政部長徐國勇、市長涂醒哲、立委李俊俋等人剪綵揭牌。

賴清德表示，嘉義市汙水下水道建設分3期，總經費116億元，行政院補助100餘億，市府配合8億，未來「方向不變」的話，每年接管率4％，將來3期建設全部執行完成後，接管率將逾8成，可望躍居全國第1名。

涂醒哲表示，今年7月22日賴院長已來視察過嘉義市水資中心的施工進度，汙水下水道就像是城市的排毒系統，嘉義市曾是全台灣唯一沒有汙水下水道的城市，他上任後積極推動，9月2日打破汙水零接管，徐部長來嘉義市見證突破零接管，嘉義市破零，代表全台汙水接管率也破零。

涂醒哲說，水資中心結合水汙染防治、太陽綠能、生態教育，是兼具教育及休憩的綠能公園，水資中心滯洪池完成後，現已有約500隻水鳥棲息，足證水資中心的環境生態達到標準。

市府工務處表示，全市約9萬戶，分3期接管，每期分9標發包施工，預估2032年底3期全部完成，第1期從鐵路以西區域開始接管至家戶，預計接管約1萬5000戶，目前完成約550戶，接管率0.5％，水資中心每日處理約為1萬2000噸汙水。

(中國時報)