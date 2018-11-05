陳美瓊入獄前力挺 陳揚後勢漲

屏東縣議員候選人陳揚挾帶網路高聲量，又獲得陳美瓊選票奧援，後勢看漲。（林和生攝）

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中國時報
／屏東報導

2014年屏東縣議長賄選案8名議員遭判刑定讞，同時牽動地方選情，其中前議員陳美瓊在入監前向支持者請託，盼將選票移轉至同選區的國民黨新生代陳揚，為知名臉書社團直播主持人的他，挾著網路高聲量，如今又有堅強基本盤挹注，讓其他競爭對手絲毫不敢大意。

屏東縣議員第一選區應選12席，共有20人登記參選，其中3席婦女保障名額，有5名女將皆來勢洶洶；但選前倒數1個月，陳美瓊因案入監服刑，必須取消參選資格，剩下4搶3，包括無黨籍的蔣月惠、陳哲蕙、國民黨籍唐玉琴及民進黨鍾淑娟。

陳美瓊的失格牽一髮動全身，除了讓女性保障名額更加激烈外，她在入獄前將選票灌給陳揚，以她此屆得票數5605票，外界評估雖難全數接收，但在穩固的基本盤加持下，加上陳揚原本的支持者，後勢看漲。

長期關注地方政壇的人士透露，陳揚以新人之姿首次就角逐議員大位，靠著網路高人氣加上勤跑基層，確實來勢洶洶，有著「空軍」加持，如今又有堅強的「陸軍」帶槍投靠，聲勢越來越壯大，在競爭激烈的首善之區非常有機會突圍。

陳揚則低調表示，感謝對方的看重，覺得肩上責任更重大，但目前就是走出自己的路，在最後關頭持續努力，盼能贏得最終選戰，並兌現所提出的每條政見。

(中國時報)

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