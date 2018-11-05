新北校園廣告人 輔大隊大贏家

輔大黃詩婷、劉苡芊、莊芷瑄的作品勇奪「2018新北校園廣告人」首獎。（陳俊雄翻攝）

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中國時報
／新北報導

「2018新北校園廣告人」前日揭曉名次，輔仁大學黃詩婷、劉苡芊、莊芷瑄團隊作品《戲說新北》不僅勇奪首獎及15萬元獎金，並在網路人氣票選、作品Youtube觀看人數及IG貼文上獲得最多網友支持，堪稱本屆活動最大贏家。

新北市副市長呂衛青致詞時表示，今年活動擴大規模並首度與聯廣傳播集團、台灣智威湯遜、雪芃廣告及《小時光麵館》製作公司華苑映創合作辦理影像工作坊，一路帶領同學創意發想、拍攝技巧傳授，讓同學在影像創作路上更加精進。

連續兩年擔任評審的常一飛創意長說，今年評選主要針對作品切題性、創意表現與製作技巧評分，評審特別獎作品《新北我的電影原鄉》，切入角度獨特，帶領觀眾重拾新北市做為台灣電影發展沃土的時代記憶。

首獎《戲說新北》導演黃詩婷表示，她從目前年輕人面臨的求職問題切入，透過詼諧有趣的中國民間故事講古，行銷新北市初次尋職青年就業服務計畫，讓年輕人藉此踏出求職的第一步，靠自己掌握命運！

第2、3名作品《攻商時捐》、《我的青春收藏匣》，不約而同選擇新北市佈老時間銀行政策做為主題，呼籲年輕人投身佈老志工行列，讓青春怎麼過都不浪費。

得獎作品分為：首獎、社群行銷獎：輔大／黃詩婷、劉苡芊、莊芷瑄《戲說新北》；第二名：文化、中國科大／謝季馨、鄭合妘、趙潔澤、屈秋含、陳郁筑、王紫羚《攻商時捐》；第三名：世新／蔡沛軒、劉芷瑜、鄭雅薇、陳震毅《我的青春收藏匣》；評審特別獎：銘傳／陳美玲、黃宇鑫、蔡丹雯《新北我的電影原鄉》。

新聞局指出，今年活動主題為「Hashtag新北」，邀請年輕人用影像發掘新北市的主題標籤，展現新北特色，欲知更多參賽精彩作品及拍攝甘苦談，請鎖定12月15日晚間9時於新北市有線電視公益頻道Ch3播出的「2018新北校園廣告人特別節目」。

(中國時報)

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