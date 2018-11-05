辦親子園遊會 徐耀昌搶攻青年票

青年後援會舉辦「UBike上路趣」活動，集結50輛UBike，在競選連任的苗栗縣長徐耀昌帶領下，一起繞行苗栗市區。（何冠嫻攝）

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中國時報
何冠嫻／苗栗報導

苗栗縣長徐耀昌競選連任，4日在總部空地舉辦親子公益園遊會，吸引許多年輕人與親子共襄盛舉，青年後援會也召集青年騎乘UBike繞行市區，徐耀昌更強調，目前預計有兩家科技公司進駐苗栗，屆時將提供上萬個工作機會，讓青年不必離鄉背井工作。

徐耀昌競選總部4日舉辦親子公益園遊會，沖淡選舉緊張氣氛，邀請民眾順手做公益，以發票兌換活動餐券與體驗券，讓孩子在家長的陪同下，一起歡度美好的周末。

徐耀昌表示，任內致力營造親子寓教於樂空間，未來更要在各鄉鎮打造親子館，結合當地特色，規畫優良的親子空間。他還預告，台灣積體電路製造公司與力晶科技公司將在竹南與銅鑼設廠，投資超過6000億元，將創造上萬個工作機會，讓青年能返鄉就業，就近照顧家庭。

徐耀昌青年後援會則集結50輛UBike應援，會長詹益勝表示，徐耀昌建置UBike，讓青年學子通勤方便，相當感謝。他更力挺徐耀昌的「UBike免費保障加值服務」政見，在徐耀昌的帶領下，以節能減碳方式競選，一起繞行苗栗市區。

活動結束後，網路上卻流傳已歸還的UBike上，仍插著徐耀昌競選旗子的照片，徐耀昌競選團隊表示，當時工作人員準備拆旗，未拆完就被拍照斷章取意，強調並無改動、變更車體或張貼廣告，且已向微笑單車公司申請外加布置，也要求工作人員協助租借站補車，不影響正常租借，呼籲共同維持乾淨選舉。

(中國時報)

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