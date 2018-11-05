文宣夾現金 父女檔候選人收押

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中國時報
／彰化報導

又查獲現金賄選了！社頭鄉父女檔村長和代表候選人，涉嫌將現金夾在文宣，以每票500至2000元行賄，彰化地檢署傳喚張姓候選人與10多名村民到案說明；10多名村民聽到風聲，主動到地檢署交出6500元賄款。檢方偵訊認為，張姓候選人有串證之虞，3日聲請羈押禁見，晚間法院裁准。

南彰地區已抓到第3起現金買票，先是在北斗鎮查獲代表候選人以每票500元行賄；日前又在二林鎮起獲鄉長候選人每票3000元賄選；10月接獲線報，社頭鄉60歲張姓村長候選人，涉嫌將500元到2000元不等現金夾在文宣中，一併「拜託」。

彰化地檢署依違反《公職人員選舉罷免法》，指派檢察官何蕙君指揮彰化縣調站等偵辦，前日收網。主任檢察官王銘仁率57名警調人員前往搜索張姓候選人住處，扣得筆記本、文宣等物；並傳喚候選人和10多名選民到案說明。

檢方指出，張姓村長候選人之女也登記為同區鄉民代表候選人，利用發放聯合發放文宣機會行賄，除傳喚10多人；更有10多名選民因聽到檢方偵訊此案，立即自首，交出賄選現金並接受訊問，共計6500元。

彰化地檢署襄閱主任檢察官黃淑媛說，不少選民拒收賄款或還給候選人，也有民眾收賄後，擔心想退又不敢退，知道檢方偵辦，主動跑到地檢署繳回賄款，可見法治觀念已深植民心。

(中國時報)

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