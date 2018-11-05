饒慶鈴跨海造勢 要點亮觀光

2018年11月05日 04:11 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

國民黨台東縣長候選人饒慶鈴，與綠島鄉長候選人謝賢裕聯合競選服務處4日成立，吸引許多綠島鄉親前來支持；饒慶鈴在現場向綠島鄉親保證，如果當選縣長，會重新把流失的遊客找回來，並投入更多的資源在綠島。

饒慶鈴說，蔡政府執政下造成觀光「慘」業現象，要選擇會做事的政黨，才能帶給台東正確的方向，像是海底郵筒就是很好的做法；替綠島人民帶來收入、發展觀光亮點，又可以創造額外回饋金，造福綠島的下一代，。她認為這是一種良好循環，也會多加利用這種創造雙贏的做法。

除了觀光之外，饒慶鈴也承諾一定會盡最大的努力來替台東、綠島人民謀福祉，她舉例過去中央制定的魚槍禁止採捕管制辦法，這很明顯對台東、綠島漁民的生計是不公平的，當時她在議會與謝賢裕以及其他議會合力擋下，就是一個相當務實的例子，不需要找官員來視察作秀，就能實際的替人民解決問題。

最後，在文化資產的保存、環境保育的努力上饒慶鈴認為也是不可或缺的，她承諾若進入縣府，一定會把這兩個環節做好；把缺少的補足、把做好的優化、升級，替綠島的人民創造更多幸福。

4日的綠島造勢活動，包括縣長黃健庭、國民黨台東縣黨部主委吳秀華也都跨海站台，為饒慶鈴及國民黨籍的綠島鄉長候選人謝賢裕、縣議員候選人李數奼加油、打氣。

(中國時報)