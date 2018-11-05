輔選站台踩紅線 柯P要檢討

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中國時報
／台北報導

台北市長柯文哲前天出席市議員徐世勳舉辦的音樂嘉年華，送上象徵「凍蒜」的大蒜，遭外界質疑違規在公園內選舉造勢。北市公園處原稱是否違規須交由選委會認定，4日突然改口，認定活動申請名目與實際用途不符，沒收3萬元保證金。柯文哲昨表示，去之前不知道違規，往後排行程會再檢討。

依北市公園自治條例規定，公園舉辦競選活動須於選前10天，柯文哲陣營日前因行動競選總部卡車開進公園辦活動，遭開罰並沒收保證金；徐世勳前天在景勤一號公園舉辦音樂嘉年華，由於現場「凍蒜」聲不絕於耳，柯也到場站台推薦徐，被質疑又踩紅線。

對此，公園處原本指出，是否違規須將事證交由選委會認定，但昨天改口表示，徐的活動當初以「老歌聯誼會」名義申請，但現場有徐世勳競選海報與申請名目不符，將沒收保證金3萬元。

徐世勳昨解釋，現場以音樂嘉年華形式舉辦活動，選擇在公園舉辦是不想封路造成民怨，若公園處認為不妥，會接受開罰。

面對外界質疑違規助選，柯文哲表示，他是被邀請，人家場子弄好就去，去之前不知道違規，而且他的行程交由行程小組安排，未來會要求檢討改進。

市府發言人劉奕霆說，市長行程會視邀請單位安排時間，若與行程沒有太大衝突，時間許可會盡量排進去，往後內部排行程時會詳細了解相關資訊及內容。

(中國時報)

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