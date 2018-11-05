竹北林家有默契 5人拚議員

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中國時報
邱立雅／竹縣報導

竹北六張犁大夫第為當地林家祠堂，是保存良好的客家建築，前總統李登輝曾贈匾祝福，但因匾額年久失修，後又再贈一新匾，4日舉辦揭匾儀式。適逢年底大選，當地林姓各級候選人也同時出席露臉，爭取曝光度。

揭匾儀式在上午10時在大夫第焚香祈福後，由祭祀公業林先坤管理人林光華、新竹縣林姓宗親會理事長林鴻廣、李登輝辦公室主任王燕軍、立法委員林為洲、新埔鎮長林保祿等人等人共同揭匾，前101董座陳敏薰也陪同參加。

前總統李登輝贈匾字樣為「九龍世第」，林光華解釋，林家在唐朝時曾有9個兄弟同時擔任州牧官位，傳為佳話。過去李登輝在擔任省主席時曾贈匾，但修建時不慎讓匾額泡水，此次因大夫第修建完成，透過辦公室主任王燕軍，再贈新匾。

林光華指出，林姓為新竹縣第2大姓，握有2萬多票源，宗親相當團結，林家曾出過包括他等3名縣長，不過這次揭匾儀式並不想高調張揚，僅邀請六屋林家、新瓦屋以及宗親幹部等，並未邀請太多各級林姓候選人出席。

出席的林姓各級候選人有新埔鎮長林保祿、竹北市民代表參選人林宇洋、林碩彥、縣議員參選人林燕聰、林賢正等。

今年竹北市縣議員共有5名林家人投入參選，地方人士私下表示，因林家人多，宗長也不能公開表態支持，但還是希望5人都能全壘打。

(中國時報)

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