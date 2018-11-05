韓流能改變國民黨體質？

2018年11月05日 04:10 中國時報 包正豪

選舉研究中有一個現象是「裙擺效應」，通常指的是總統（行政首長）候選人拉抬國會議員（民意代表）候選人的聲勢，但這回2018地方選舉，莫名其妙鹹魚翻生的韓國瑜，以高雄市長候選人的身分，不只拉抬高雄市議員候選人的聲勢，還撈過界，從北到南，去替其他縣市的國民黨縣市長候選人造勢；沒能約到韓本人到場支持的，其他縣市的國民黨縣市長候選人甚至特意跑到高雄，就只是希望和韓「同框」，能夠在自己的選區燃起一點點熱情和聲勢。一時之間，韓國瑜的政治亮度簡直超越太陽，光芒普照，幾乎是所有國民黨候選人都受惠。

這個「好像」還不只是媒體上的感覺而已，因為近期的民意調查結果顯示，韓國瑜站台過的國民黨候選人聲勢都有起來，譬如原本有氣無力的台北市長候選人丁守中，現在支持率開始迫近市長柯文哲了。於是乎媒體評論和鄉民的鍵盤分析就直接把這兩個現象連結起來，稱之為「韓流外溢效應」。

老實說，我不敢這樣武斷地說這兩者有必然相關，因為手邊並沒有貫時性資料可供分析。不過，當其他環境條件不變，看起來只有一個變數產生變化的時候，我們是可以合理假設，結果的變化是來自於這個變數的影響。所以基本上我們可以假設國民黨候選人聲勢的普遍上揚，某種程度應該或者說非常可能是韓國瑜個人旋風的外溢效果。

到底「韓流」有多強，只能等11月24日投票結果底定後才能知道，但韓流的後續政治影響卻是可以預期的。無論是否贏得高雄市長選舉，韓國瑜都將改變現有的政治迷思，證明再深綠的選區，國民黨也不是沒一搏的機會。

進一步來說，韓國瑜在高雄掀起的浪潮，其實側面反駁了「民進黨派個西瓜也能勝選」的講法。「西瓜論」不過是國民黨推不出高雄這類深綠選區能接受的候選人的託詞。換言之，國民黨過去輸掉南部，然後就幾乎再也拿不回來，根本就是因為選民厭倦傳統國民黨政治人物的結果，也是證明傳統國民黨思維無法被中南部選民接受。

但是韓流能不能改變國民黨的格局，其實我是悲觀的。無論未來高雄市長是否姓韓，充其量也只不過是國民黨內興起的一股獨立勢力，還是和既有國民黨領導階層格格不入，而且必起扞格，因為黨主席選舉的時間差，讓韓流無法直接順勢衝擊國民黨。所以這股力量，會被老舊國民黨的深潭給緩衝，甚至消融。

韓國瑜畢竟只是單一個人，倏忽興起，一方面是泛藍支持者在溫吞匠氣的國民黨下委屈太久，另一方面是民進黨執政太糟的怨氣，在韓國瑜這個「很不國民黨的國民黨」身上找到情緒出口和希望，所以造就今日韓國瑜的「金剛不壞」。但如果只有一個韓國瑜，選舉結束後，就只是一朵比較大的浪花，看似驚濤裂岸，實則泡沫飛濺，頑石仍在。

這場選舉，最大贏家是國民黨，選舉結果只好不壞，但讓人擔心的是，韓流撐起國民黨的同時，也讓舊國民黨得到苟延殘喘的機會。不過事情也未必一定那麼糟糕，如果高雄市長姓韓，國民黨南方新勢力興起，不滿舊國民黨的黨內力量自然會往南匯集，時勢會逼迫舊國民黨向新興勢力妥協的，那也許是國民黨真正改革的一點希望。（作者為淡江大學教授兼全球發展學院院長）

(中國時報)