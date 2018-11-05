窺探中國門戶大開之門

2018年11月05日 04:10 中國時報 龔鵬程

中美貿易戰帶來的低氣壓，由於兩國元首直接通了電話而彷彿暫得紓解：經貿合作還是會繼續下去，大陸即將在上海開幕的國際進口博覽會，美國也將積極支持。

過去幾個月，局勢卻非常混亂。大陸媒體及官方口徑固然強硬，一副不怕打、打起來美國死得更快的態勢，但民間極為悲觀。因為經濟蕭條、百業俱衰是個事實，內部矛盾又如此深重，會不會就此崩盤，誰也不好說。台商附枯澤而心驚，更要擔憂大陸會不會因想解決困局而激烈應對美台（對他們而言）若干的挑釁動作，因此焦慮不已。

但政治向來不能看表相、聽言說，需觀察一些實際的結構及行為。以日本和大陸的關係來說，看來是劍拔弩張，以致台灣不少政客拚命抱著日本，以為是救命稻草或平衡槓桿。其實大陸自改革開放以來，日本一直是最大的援助國，持續有償無償援助和技術輸出40年，哺育其壯大（跟日本在台灣敲髓吸脂迥然不同），上個月日相安倍晉三訪問大陸才協商斷奶。這樣的國家，你期待她會為了台灣而跟大陸翻臉？

大陸方面也一樣。鬥雞的架勢雖仍擺著，但以目前的體制和經濟結構，能跟美國貿易大戰嗎？

許多人都沒注意到今年6月大陸就已經大幅修訂了《外商投資准入特別管理措施》，放寬市場准入規定，在22個領域推出開放措施。

這些開放措施有許多是令人咋舌的。例如過去武器彈藥皆不准外商介入製銷，現在可以了。過去外商投資比例有限制的，如專用車、新能源汽車製造將逐步放棄這些限制；中資銀行過去吸收外資時，單一持股不能超過20%，合計持股不能超過25%的限制也已放開；證券公司、證券投資基金管理公司過去只能由中方控股，現在改為外資不超過55%，2021年則取消股比限制，也就是外資可以完全控股；壽險公司的情況亦然。

此外，中方控股本來有限定的也大幅放開，如農作物新品種選育與生產；特殊和稀缺煤類勘查與開採；船舶設計、製造與維修；飛機設計、製造與維修；水面效應航行器、無人機、浮空器、直升機之製造與維修；電網之建設與經營；鐵路幹線之建設與經營；鐵路旅客運輸公司、海上運輸公司、國際船舶代理，乃至連鎖分店、連鎖加油站、期貨公司、互聯網網上服務營業場所等，也全都放棄了中方才能控股的限制。

這洋洋灑灑幾十項，許多連台灣也不敢這麼做，放到清末民初看，更簡直是喪權辱國、門戶大開。而確實，這麼做，未來之利弊大可深究。可是這就是眼前的中國！保住主權，絲毫不可退讓；經營權則幾乎全面開放，歡迎全世界來經營中國。

80年代，大陸百廢待興，當時曾疑慮會被「開除球籍」，成為追不上現代化腳步之棄嬰，因而曾有「誰來承包中國」的呼聲。鄧小平南巡講話之後，吸引外資以協助脫貧成為主要思路。現今之政策走向並未突破這一思路，只是規模更大，意義也不完全相同了。

早期吸引外資，只是脫貧致富，故外資頗有援助之意味。賴清德說：「沒有台資投入，大陸什麼都不是」，就表現了這種心理。但時至今日局勢早已幡然改變，全球化國際之經貿格局，事實上已使得參與到這一進程的國家都不能不仰賴外資。愈是全球化、國際性的國家，愈能吸引外資，像美國就是全球吸引外資最多的國家，大陸第2。

大陸外資企業只占全國不到3%的數量，卻創造近一半的對外貿易金額、1/4規模的工業企業利潤、1/5的稅收，可見外資不僅數量多，也是其經濟主體。

這種結構狀況才是我們應該注意的。其足供觀察之點，一是所謂中美貿易戰，實際上是外資之間的合縱連橫，不可由傳統的民族主義角度去看。二是大陸之國際化仍在擴大，馬上就要辦國際進口博覽會了，美商當然也會積極參與。三，因此大陸的危機，不在貿易戰，而仍在意識形態領域。觀察者之眼光，應從經貿、社會移往人的想法上。四，台灣若想趁中美貿易戰火中取栗，也就算了；看看大陸新開放的外資准入項目有什麼我們可以著力的地方，才是正理。

（作者為世界漢學中心主任）

(中國時報)