笨蛋，問題還是在經濟

2018年11月05日 04:10 中國時報 謝志傳

此次九合一選舉原本眾人認為高雄應掀不起波瀾，短短數月卻因韓國瑜掀起的韓流，儼然成為全台的焦點。身為「北漂」的筆者，長期觀察高雄選情，個人認為高雄此次選情強強滾的主因包括科技、北漂與經濟3大因素。

2014年的太陽花運動透過臉書傳播，讓全台知道年輕人占領了立法院，也使得年輕人更團結，勇於表達他們對於未來與兩岸關係的不安。太陽花運動造成國民黨在當年的九合一大選中大敗，也預告2016年總統大選的結果。

然而隨著科技進步，臉書增加了直播功能，直播已成為許多人生活中的一部分。韓國瑜透過直播與網紅館長的對談，引起很多人對他的興趣，對韓流推波助瀾。這次韓國瑜連理髮都可以直播，鳳山造勢也有網友主動直播，當周遭的人都在討論韓國瑜，人傳人的效果就是最佳的行銷。

至於北漂現象存在已久，只是沒人提起過。此次韓國瑜提出北漂，讓不少人猛然驚醒，原來他們的小孩也是北漂。以往高雄的選舉大多是愛台灣或是愛高雄的口號，當北漂議題發酵之後，促使北漂的媽媽們勇敢站出來。政論節目在高雄實地訪問過幾位北漂媽媽，媽媽的眼淚觸動更多人去深思這個問題。韓國瑜提出要找出一條讓北漂回家的路，雖然沒人知道他是否能做到，但卻讓很多高雄人有感。畢竟政治口號沒有親情來得可貴。

北漂多也是因為高雄的經濟這兩年來每況愈下。高雄市區處處可見租、售的廣告，新崛江商場沒落，高雄農產品沒出路，民眾深感生活困難。許多人都認為原高雄縣區是深綠票倉，無法撼動，但遇到韓國瑜就破功，原因在於深綠大多是農業區，今年農產品價格大跌，農民寧願讓水果放著爛掉也不採收，因為不敷成本。韓國瑜在北農任總經理的表現，給了農民一個希望。

兩岸關係不佳，高雄的養殖漁業者苦不堪言。兩岸關係好時，不少漁民享受到兩岸紅利，如今也跟農產品一樣，找不到外銷的出路。當韓國瑜說出要主動幫農漁民找訂單，自然會引起農漁民的關注，深綠選區就此打開缺口。而高雄的觀光業這兩年多來也是一個「慘」字，韓國瑜提出一些促進觀光的政見，儘管被對手批華而不實，但仍受選民歡迎。

簡言之，在民進黨完全執政的情況下，經濟不佳執政者無可卸責。如何促進台灣或是高雄的經濟，政府現在就可以做，而非等到選舉時再大開支票。

此次高雄選舉中最重要的焦點是經濟，解決經濟問題，北漂問題自然迎刃而解。目前經濟問題不是只有高雄才有，而是全台的問題。經濟問題將會發酵到下次總統大選，可以預見的是，選民要的2020總統候選人一定是拚經濟的人。（作者為國家政策研究基金會高級助理研究員）

(中國時報)