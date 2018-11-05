輸到只剩抹紅媒體一招

2018年11月05日 04:10 中國時報 劉心月

在目前台北市民調最高的柯文哲缺席下，北市長候選人的辯論會本來並不容易引發太高的關注，然而，不知是不是想多搶一點注意，民進黨候選人姚文智竟也急著搭乘近來最夯的韓流列車，明明是台北市長的辯論會，他卻多事地牽拖到高雄市長候選人韓國瑜，甚至稱韓是因為中資所支持的媒體不斷吹捧，人氣才會這麼高！

姚文智的這番話包含了3大指控。

一是中天等姚文智所點名的媒體是中資所支持的媒體；二是這些媒體不分青紅皂白、一味選擇性地炒作韓國瑜；三是韓國瑜的聲勢之所以不斷竄高，只是媒體炒作的結果。

老實說，姚文智的這3大指控，不但毫無根據，更是綠營的老調重彈。從之前調查局繪聲繪影指出，大陸介入選舉的情資蒐集已高達33件可知，這次九合一大選，民進黨一直在鋪陳「中資介入」的梗，甚至還放話說，如果經查有中資介入，則可能影響當選資格云云，恫嚇意味十足。如果檢調單位有證據，就爽快點拿出來，要移送、要提告，依法執行，不要一再含沙射影，這實在不是權力在手的政府單位該有的作為。

至於姚文智，則不是第一次信口開河、公開指控媒體的股權結構違法，甚至威脅要關閉新聞台。2005年，姚文智擔任新聞局長時，指稱TVBS的股權結構百分之百是外資，當時他有一句名言是，這種股權結構「不叫外資，難道是西瓜汁、柳丁汁？」如此脫線的用語，連他的師父謝長廷都看不下去，公開批評姚文智「個人風格太鮮明，連累到整個行政團隊。」

13年過去了，姚文智顯然沒有什麼長進，還是習慣性對媒體做不實指控。

身為立委，姚文智要取得媒體股權、投資者的資料並不是難事，如果他認為某些媒體有中資，大可提出證據，用事實來說服人。而且，姚的這番指控是在台北市長辯論會上，而非在立法院內，是否可受言論免責的保護，恐怕有待商榷。

至於韓國瑜所帶動的旋風究竟是如何形成的，民進黨至今仍看不清或是不願看清。韓流並不是少數媒體刻意炒作出來的現象，事實上，是網路上已明確出現韓流，電子媒體才跟著報導，而媒體也不過就是著眼於收視率。

韓國瑜的高話題性是媒體喜歡報導的主因，如果姚文智有收視率，媒體一樣也會追著不放。

有韓國瑜出現的地方，就會有人氣，不論交通如何不便，也不論當地的政治生態是藍是綠，這已是不爭的事實。面對韓流，民進黨應該好好想想：孰令致之？只有誠懇檢討、確實改進，才有扳回一城的機會，若迷信奧步，最終恐怕就會變成人民唾棄的下流政黨。（作者為作家）

(中國時報)