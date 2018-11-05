2018年11月05日 04:10 中國時報 羅智強

韓國瑜旋風，除了他獨特的個人魅力之外，最重要的力量，是來自於人民想要改變的盼望。

民進黨已在高雄執政20年，成績市民自有一把尺。嚴格來說，這次不是韓國瑜在和陳其邁選舉，而是高雄人在和民進黨執政的績效選舉，擴及到中央執政，也是台灣人民在和蔡英文這兩年的荒唐施政在選舉。韓國瑜不能輸，是因為高雄人不能輸，是因為台灣人不能輸。

韓國瑜說出高雄市「又老又窮」的苦悶，民進黨則以委託國家地理頻道、耗資兩千萬拍攝的短片回應。民進黨忘了，高雄市民不是住在影片裡，難道還需要國家地理頻道來告訴高雄人，自己生活得如何？

有空海雙港，有廣大的腹地，有美麗的景色，有敦厚的人民，正是因為高雄的條件如此優越，才映襯出民進黨20年的執政，是如何糟蹋了高雄的優越條件。

高雄人不能再輸，高雄人再輸，就是變成特定政黨的禁臠，青年繼續北漂，薪資繼續停滯，負債繼續創新高；在高雄執政20年的民進黨可以把執政失敗的責任推到20年前，那麼再過20年後，高雄人批評民進黨，民進黨仍然會把責任都推到40年前。

台灣人也不能輸，台灣人再輸，東廠的張天欽們會更囂張地踐踏台灣民主；「乾淨煤」將汙染我們的天空，用肺發電成為人民的悲歌；兩岸會愈走愈險，終於將把台灣帶到沒有選擇的地步…。這也是韓國瑜為什麼重要的真正原因。陳其邁說，韓國瑜勝選，「會影響全台灣」，這是真的！韓國瑜不只是韓國瑜，更是翻轉高雄的一個起點，更是改變台灣的一個希望。

這也是為什麼，我自己不掛1面看板，卻早在3個月前，就把募來的100輛公車經費聲援韓國瑜的原因。我知道韓國瑜需要的只是一個「火種」，火種點起來，韓國瑜就可以讓這股聲勢越燒越旺，燃起高雄市民對「改變」的期盼。

現在，韓國瑜的民調已經領先，把陳其邁逼得東施效顰，去學張麗善辭去立委。張麗善辭立委有效，是因為雲林縣中央、地方都是民進黨執政，張麗善放棄自己手中的公權力，就是要以雲林人民的力量去對抗民進黨！

而高雄，中央也是民進黨，地方也是民進黨，陳其邁辭立委，選輸了就入閣當官，有什麼差別？或許陳是想要建立「政治斷奶」的形象，但少了立委一個奶瓶，他還有中央力挺，還有高雄市府的資源，還有10位民進黨立委任「總幹事」，有這麼多奶瓶的陳其邁，如何有「斷奶」可言？

高雄人不能輸，台灣人不能輸，全台灣都在關注，韓國瑜能否創下奇蹟。

（作者為前總統府副祕書長）

(中國時報)