姚姚選到靈魂出竅了嗎

2018年11月05日 04:10 中國時報 胡文琦

民進黨台北市長候選人姚文智的民調不斷向下低盪盤旋，根據媒體11月1日的最新民調，姚文智的支持度只有8%，連原本台北市該有的深綠基本盤10%都守不住。4日在首場台北市長候選人電視辯論會上，姚文智的論述焦點更是詭異，讓人不禁想問，難道姚姚選的是中華民國總統或是高雄市長？

在這場辯論會中，就算台北市長柯文哲「落跑」，但姚文智以高雄市國民黨候選人韓國瑜作為「攻擊對象」批評，完全就是一副放棄台北市長選舉，只求「助攻」民進黨中央與蔡總統的「最佳男配角」，也難怪坊間會高度懷疑他根本是在打假球與臥底搞笑。

針對媒體提問的5大問題，從上海雙城論壇的兩岸政策、大巨蛋、同婚性平政策、年金改革到柯文哲的決策與領導的分析，再到交叉詰問，姚文智都以反中、恐中作為「抹紅主軸」，並沒有拿出「解決問題」的具體方法與策略。

易言之，姚文智除了完全忘記現在當家作主「全面執政」的就是民進黨自己外，更無厘頭地完全搞不清楚「自己是誰」？是在「選哪裡」？扣除開場白與結論，貫穿其中的論述除了少數攸關台北外，多數批判均未能聚焦在其他3位對手，而是抹紅「高雄韓國瑜」的中國大陸網軍、駭客滲透與五毛黨的介入嫌疑等，全然忘記他是在選台北市長。

姚姚的選戰邏輯令人匪夷所思地不放在開拓淺綠、中間選民上，而是去拜訪「有罪之身」的阿扁、鑽巧門「路過」喜樂島聯盟活動、揚言要拆除蔣公銅像等，還一直「活在過去」大談妻子的228悲情，甚至在重要的政見辯論會上全場只剩下意識形態的「韓國瑜代理人選舉」，試問，這樣的姚姚，支持度不到兩位數，難道不是剛剛好？（作者為中國國民黨文傳會副主委）

(中國時報)