社論－去意識形態重經濟 選人不選黨

2018年11月05日 04:10 中國時報 主筆室

對比2014年，2018年地方大選在兩大黨初選結束，兩軍戰將出列後，卻呈現選情不熱的詭異局勢，不僅勝負塵埃落定的縣市風平浪靜，匪夷所思的是，連那些呈現五五波的選區都僅引起些許漣漪，毫無激情，與2014至2016年的選舉盛況不可同日而語，直到出現「韓流」，選舉熱度才快速升高。

曾經熱衷選舉的台灣人，2018年為何如此冷漠，應與藍綠兩大黨都令選民失望有關。根據政大選研中心從1992年以降的調查，2017年國、民兩黨政黨支持率總和小於中間選民，是兩大黨制度形成之後首見。也就是說，民主化後歷經3次政黨輪替的台灣選民，對藍綠兩黨都不再信任，選民不願意在兩顆爛蘋果中做選擇。從政黨支持度民調數據分析，民眾對兩黨為一黨之私而惡鬥、忽視民眾切身福祉、重意識形態與輕視經濟議題等最為不滿。

當中間選民成為最大政治族群，希望民生議題取代意識形態，自然會透過市場機制，在選舉過程中反映出來，讓那些政黨色彩較輕、不被政黨綁架、具個人特色和自我判斷能力、重視老百姓心聲的參選人脫穎而出，這便是韓國瑜與「韓流」席捲全台的宏觀脈絡。

從9月底以降，整個10月分，全台灣政治版面只可以用3個字概括形容，那就是「韓國瑜」。在網路，韓可以說是所向披靡，橫掃千軍，於過去1個月內Google Trends的搜尋熱度，以將近8倍的聲量強壓過去被視為網路霸主的柯文哲；多家選舉民調也顯示，韓國瑜的支持度已超過陳其邁7%到10%，讓一些曾經把高雄視為民進黨禁臠的綠營名嘴，嚇到在政論節目語無倫次。

這樣的人氣打破所有看衰者的眼鏡，在鳳山、在高雄、在全國各地轉換為自主支持者，造勢場場爆滿，已到寸步難行的地步。對比民進黨全國各地造勢，只能靠大量資源來動員，支持者毫無激情，台上還在講、台下一直走的情況，就不難理解，忤逆民意最終會淪入什麼樣的下場。

令人不意外的是，即使根據各家民調機構顯示，蔡政府施政滿意度已然墜入谷底，在25%至30%之間徘徊，民進黨仍然堅持施政方向沒有走錯，是國民黨和舊勢力反改革的錯；民進黨是改革力量、進步價值，所有不滿蔡政府的人都是反改革的力量。在這場地方選舉中，民進黨罔顧各項在地、民生議題，而強打意識形態的「顧台灣」牌。

這樣思緒錯亂、急於在激流中抓住稻草的做法，在綠營之中也引起反感，諸如陳水扁和游盈隆都曾對此提出質疑和批評。游更指出，民進黨在完全執政的情況下，於地方選舉高舉改革大旗，其實就是政治算計。

游盈隆對民進黨全局策略的看法，同樣適用在高雄。韓國瑜不談意識形態，不批評競選對手，他誓言「拉回北漂」，主張「打開門，讓貨出去、人進來」都是經濟議題，陳菊卻聲嘶力竭地喊「高雄價值」、「價值選擇」，陳其邁把這次選舉定位為「看好高雄」或「糟蹋高雄」之爭，高下立判。

從蔡英文、陳菊和陳其邁的競選主軸來看，民進黨仍然以藍綠對決的思維，來看待這場事關台灣政治轉型的選舉。但民心思變，在民眾普遍厭惡藍綠惡鬥和兩大黨綁架民意的大局下，是韓國瑜去意識形態、重經濟議題讓選民買帳，還是民進黨把所有問題藍綠化的過時老招有效，答案很快就會揭曉。

不過，基層的聲音似乎已經給了答案，一位擁有民進黨22年黨齡，曾經當陳菊的麥克風手，近日常上政論節目的高雄電台主持人張銘誌，看得比綠營高層清楚甚多。他直言自己支持韓國瑜，不是因為他是哪一黨，而是欣賞他這個人，這場選舉不是國民黨對決民進黨，而是高雄人民對抗民進黨。

來自基層、深綠選民的一席話，道破了「韓流」的本質，2018是選人不選黨的選舉，是去意識形態的選舉，是要讓人民日子過得更好的選舉，是反藍綠惡鬥的選舉，是愛台灣與騙台灣的對決，更是一場導正台灣政治，讓人民心聲而不是政黨決定國家方向的選舉。（系列完）

(中國時報)