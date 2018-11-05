學術界的鄉民

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中國時報
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大選綁公投投票日逐漸接近，一批學者連署呼籲民眾反對以核養綠公投，理由似是而非，學者如此理盲，讓人感嘆。

學者所舉理由中，如台灣「受地震海嘯斷層威脅」，實際上核電廠選址已經考量斷層因素，同時在規畫與設計標準上，早已考慮地震海嘯等因素。過去數十年台灣地震頻繁，請問哪一次核電廠出了一絲絲的問題？依照學者的邏輯，天然氣接收站豈不更恐怖，高架高速公路呢？高鐵呢？難道都應該為避險而拆除？

核廢料無處可去的理由，反核人士一講再講，連經濟部長沈榮津也無知地跟著說「那核廢料放你家」。但實際情況是，高階核廢料早已有處理技術與方式，但被環保團體卡住，想送出國處理不行，在國內處理也反對。

這是一個基本常識問題：如果高階核廢料真的不能處理，那麼全球500座核電廠怎麼辦？別忘了，有核電廠的國家有一半是注意人民安全、環保的歐美先進國家。至於低階核廢料，就算沒有核電廠還是會產生。

這些學者們更不願提的是：即使核一到核四全部運轉40年後，產生的高階核廢料其實大概高一層樓、一個操場的空間就能解決。但這群學者大力支持的太陽能，20年報廢處理的廢棄物是數千噸。

至於這批學者說「核四未能完工驗收」的理由，更是荒謬之極。核四尚未完工，當然無所謂驗收，學者故意提此理由，影射核四品質有問題，坦白說，這種做法不道德。

這份連署書的內容專業不足，連署的學者雖然有理工科系學者，但卻缺乏真正的能源專業學者，難怪網路上要恥笑那些參與連署的學者，其實就是學術界的「鄉民」。

(中國時報)

社論－去意識形態重經濟 選人不… 一切只因為討厭民進黨

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