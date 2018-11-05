一切只因為討厭民進黨

2018年11月05日 04:10 中國時報 王尚智

「韓流」的熱力難擋，但選舉最後3周的衝刺一向是「狠招畢露」，20多年來國民黨只有挨打的分，這也是為何近日來，「護韓」的戰友與名嘴們無不提心吊膽，老媽子般再三叮嚀韓國瑜「不要太過勞累講錯話」、「國民黨不要榨乾韓國瑜」。

如今雖然有「人氣」的火球護體，但韓國瑜從政多年也並非密實不透風，此刻至少得要留有三分清醒，巧妙應付即將來的各種意料外的抹黑狠招，否則稍微一次嚴重的「講錯話」，人氣就可能無形裂解，而民進黨也深知要利用這點。

陳其邁終於宣布請辭立委，顯示民進黨終於開始深感危機，府院黨政各大派系全力一致動員起來對付韓國瑜。而最近也確實有些韓國瑜過去「講錯話」的小視頻冒出來，雖然畫面晃、收音差、殺傷力有限，卻也恰好證實了綠營「上窮碧落下黃泉」死命想要挖出些「黑資料、髒東西」的努力程度。

幾乎可以想見，那是如何挾著政府體系的巨大資源，綠營黨政調動無數批人馬，此刻分別正在追溯韓國瑜過往所有的影、音「情資」，就是非要挖出些任何「動手、說話、人脈、聯繫」的蛛絲馬跡，據以藉題發揮，攻破韓流從各方集結出越來越堅固的人氣。

只不過由於韓國瑜過去實在只能算是國民黨的「邊緣分子」，媒體鏡頭的目光很少捕捉他，這反而恰好成為了最關鍵的幸運！

古今中外任何大小選舉「抹黑」永遠不會消失，差別只在於「抹黑的手段與格調」。當年謝長廷與吳敦義的對決中，「錄音帶事件」就是現身在高雄，成為民進黨抹黑手段的最初「經典」，之後更成為民進黨所有選戰的戰略基因，從各種抹黑擴大到「抹黃、抹紅」，配合族群分裂同步採取感性的「抹傷、抹淚」。

這些「奧步」在今年的選戰中幾乎失去蹤跡，主要還是民進黨執政後因為權力在握的侵蝕與遺忘，失去了靈活生存的攻擊性與想像力，取而代之的是以「調動資源權力」的傳統主流手法。

當民進黨終於決定要撲滅「韓流」，透過政權挾持國家資源與政府機器進行巨大且無死角的「掃描、獵捕、狙擊」時，韓國瑜究竟能不能「閃得開、逃得過、禁得起」這個萬眼、萬手齊發的執政怪物的空前考驗？在此同時，韓國瑜究竟是不是政治神祕主義中所謂的「注定的人物」（The One）？平地湧泉的「韓流現象」會不會成為台灣政治史上的空前奇蹟？

在投票日當晚結果揭曉之前，真正最深邃奧妙的命運，其實正是這個「選民看不見、外界難以捕捉」，而當下確確實實正在進行中的「權力主流的撲滅過程」！這可能才是這場選戰過程中最高潮迭起，卻又不見天日的慘烈環節。

面臨高雄可能敗選的焦慮，終於讓倚恃權力且傲慢的民進黨上上下下感到了陣陣酸疼。隨著韓國瑜選前的民調數字越見發威，甚且還外溢到其他縣市選情，局部的酸疼已經正在蔓延成綠營地方執政即將「斷筋碎骨」的可能了。

而一切企圖抹殺韓國瑜的奧步，最終也還是枉然！機關算盡的民進黨壓根沒想過：韓流當道從來不是「喜歡韓國瑜」，之所以人潮噴發聚集、萬頭簇擁歡呼，一切只是因為「討厭蔡英文、討厭民進黨」，就這麼簡單而已！根深柢固的這個，抹殺得掉嗎？

(中國時報)