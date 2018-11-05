國安局在散播假消息嗎

2018年11月05日 04:10 中國時報 賴祥蔚

國安局到底有沒有針對臉書等社群「詆毀國家元首」的內容進行「監控」，最近引發了高度爭議，連蔡英文總統也親自在臉書發表文章回應。坦白說，這一連串的爭議充滿了「張飛打岳飛」的溝通烏龍，總統與國安局的回應恐怕也有散播「假消息」的問題。

一開始，國安局長彭勝竹11月1日在立法院證實，國安局會監控臉書等公開網路社群，偵蒐詆毀國家元首等影響國安的情資。消息一出，輿論譁然，批評這是民主退步、威權復辟。

當天晚上國安局發出新聞稿表示，鑒於中共及境外敵對勢力主動介入及引導網路輿論發展方向，藉「不實訊息」汙衊台灣元首，意圖影響總統三軍統帥職權施行，干擾國家機制有效運作，打擊政府威信，影響台灣民心士氣，因此國安局將「詆毀國家元首」列為蒐報爭議訊息面向之一。

蔡英文總統11月2日中午也親自在臉書上回應說：「在自己臉書上公開發表意見，誰都無權干涉，更不會受到監控。」然後又補充了一句：「至於因應境外勢力藉『不實訊息』介入我國內部事務、干擾國家民主法治有效運作等威脅，國安單位也需要採取必要的因應措施。」

整個事件有兩大烏龍，凸顯出政府溝通能力的問題，危機公關更是有待強化。

首先，包括國安局在內的所有政府機關，為求了解民意本來就會進行輿情監測，傳統時代是透過新聞剪報，看看每天報紙上面有什麼跟政府有關的新聞；到了網路時代，則會透過社群傾聽或是網路聲量的大數據、調查，以了解最新民意。

從這個角度來看，總統府或是國安局主動了解臉書等社群媒體如何討論總統，這是現代政府部門一定要做的基本功課。不只總統，各部會與地方政府如果不進行輿情監測，這恐怕才是新聞。

但科學化的網路輿情調查卻說成了「監控」與「詆毀國家元首」，國安局除了輿情監測之外，是否還真想控制網路，外人無從得知。如果是純粹輿情監測，卻使用帶有價值判斷的用語，因而引發誤會與反彈，那就要加強溝通能力了。

其次，國安局與蔡總統的後續回應，都牽扯中共等境外勢力傳布不實訊息、打擊政府或民主。這種說法對監控輿論反而欲蓋彌彰，建議政府趕快提出證據，以免被認定為假消息。（作者為台灣藝術大學廣播電視學系教授、中華傳播管理學會理事長）

(中國時報)