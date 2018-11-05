2018年11月05日 04:10 中國時報 陳琴富

海峽兩岸關係協會副會長孫亞夫日前在「中華文化兩岸交流長沙論壇」演講，他表示，台灣文化無論在根源、內涵、特徵還是在表現形式上，都屬於中華文化。在台灣，在兩岸關係中，傳承弘揚中華文化不僅是個文化問題，也是反對任何形式台獨的鬥爭，是推動兩岸關係和平發展的重要任務。孫亞夫的演講當然是政治性談話，但文化的發展最怕的就是政治。然而台灣文化會怎麼發展，的確很少人關注。

中華文化發展五千年，已經匯成一股巨流，惠澤黎民，在中華文化領域下生活的人，從生活的儀禮、為人處世準則到生命的依歸，都在耳濡目染下無形中受著這股文化的制約。不論是兩岸四地、海外華人的生活都還留著中華文化的基因。

中華文化經過幾次大融合後，形成了一股內涵豐富的巨流，有很大的涵攝力，蒙古族、滿族雖然入主中原，蒙古文化和滿文化卻無力主宰中國，反被中華文化吸納，說明中華文化的精微和高明。兩岸分隔後，是另一次文化大融合的開始，台灣文化當然是根源於中華文化，但也為中華文化注入新血。

40年前台灣曾經掀起一次鄉土文學大論戰，為傳統文學、軍中文學、日治文學、現代文學、鄉土文學做了一次思辯，然而文化是由多重因素融合而成的，不是任何一股勢力可以左右。雖然這次的論戰背後是由政治因素引爆，對往後政治發展也產生巨大影響。不過文化自有她的走向，政治基本上無法主導。

這場鄉土文學論戰，其實就是台灣文化發展的縮影，從日據時代、政府遷台、建設寶島的過程，台灣文化融合了原住民、日本、傳統的文化，在60年代許多知識分子越洋留學，把西方文化帶回來，現代文學和西洋流行音樂就是代表，台灣文化展現了豐富多元的面貌。把鄉土文學窄化為「工農兵」或「本土意識」顯然太過政治化，事實上，鄉土文學作家像鍾肇政、葉石濤、陳映真、王禎和、尉天驄等人都沒有所謂的台獨意識。

兩岸交流以後才發覺，大陸經過十年文革，傳統文化幾乎滅絕，由傳統文化蘊含的人格特質也消失了蹤影。陸客來到台灣，看到民國範兒，發覺到最美的風景是人，才意識到傳統文化還繼續在台灣生根發芽。此時，台灣文化也透過兩岸交流的模式回歸大陸，不論是流行音樂、戲劇、哲學，乃至生活中的飲食、語言等細節，都互相濡染。

雖然蔡政府有意識地去中國化，但傳統文化不會消失。近年大陸已經逐漸重拾傳統文化，而這個經過台灣半世紀淘洗過的新文化正逐漸向大陸浸漫。台獨只是政治的一抹彩虹，看著受用卻不真實。台灣文化具有傳承的使命，事實上已經在進行，但如果作為政治工具，則未免太輕看了文化的格局。

(中國時報)