傳統又創新 高腳屋奪冠

2018年11月05日 04:10 中國時報 李怡芸 ／台北報導 ／台北報導

由遠東集團徐元智先生紀念基金會主辦的「遠東建築獎」，於2014年起與日本建築名家共同參與的「亞洲建築新人戰」合作，今年亞洲總決賽移師台灣，經來自亞洲各國的10位評審的最終評選，由越南胡志明市建築大學囊括2大獎，而台灣的逢甲大學大二生劉詠齊則代表台灣，與越南選手分列第二名獲得優秀獎。

越南第一 我並列第二

2018亞洲建築新人戰亞洲總決賽，11月2日在元智大學舉辦最終評選，台灣與日本、韓國、大陸、越南等13地的20組參賽者，於3日在台北舉辦頒獎典禮。胡志明市建築大學的Pham Duy Tan獲得最優秀獎（第一名），他的提案以湄公河邊的高腳屋與河上船販為主題，「我希望讓我的鄉親們，仍能保有傳統文化，又能生活得更好。」另一該校代表Vo Thi Thao Uyen則與台灣的劉詠齊並列優秀獎（第二名），另有印度的Samkit Vakil與寮國國家大學的Thipphachan Saengkhamyong分別獲團紀彥特別獎與阮慶岳特別獎。

遠東集團董事長徐旭東在頒獎時也透露，自己年輕的祕密心願是當上建築設計師，但他得到的答案是「你要很努力還要夠幸運，才能做到自己的作品」，最後他選擇成為建造者，「這樣可以選擇建築師」，但事實上竟是更難的工作，「因為多數的建築師都有強烈自我主張。」

技術之外 熱情不可少

徐旭東認為，未來的建築和建築師在風格表達之外，更重要的或許是要關注人類生存環境的改變，思考環境與建築的關係，「西方雖有好的建築，但我們身處亞洲，更要建造屬於亞洲、解決亞洲問題的建築。」他也強調，未來的建築師在技術之外，尤其需要強大的熱情。

教育部政務次長范巽綠出席頒獎典禮也指出，這樣的競爭匯集了亞洲建築系頂尖學生，也促成了亞洲新世代間對建築有更多的交流、對話與想像。

獲優秀獎的劉詠齊便說，這次參與競賽收穫很多，其中之一是「結交了許多國外的朋友，了解不同地方的想法。」他也欣喜地向國外學子介紹台灣現在的一些建築概念與做法，「一個印度的同學就很喜歡田中央的作品」，劉詠齊也深深有感，在台灣走建築領域並不容易，「要真的有興趣，也不能只想著當大師，我希望自己有機會做出作品，就很好。」

(中國時報)