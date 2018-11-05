善用創意 垃圾也能變黃金

致力推動循環經濟的小智研發首席執行官兼創始人黃謙智，於講座中分享垃圾回收的活用與再造。(郭吉銓攝)

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中國時報
／台北報導

面對建築與人類環境的不斷變化，新世代的亞洲建築師面臨的挑戰也有別以往，國際知名的創新建築達人，小智研發的首席執行官兼創始人黃謙智，分享自己突破全球化的作法，日本建築師團紀彥、新加坡大學建築系主任王運起也分享指出，在全球化時代要學會說自己的建築語言。

走上台，後背袋裡都是透過資源回收材料完成的產品，眼鏡是由香煙盒回收做成的，回收的咖啡紙杯可以做成磚塊，iPhone的玻璃亦可回收改造成杯子，甚至後背袋也是由回收物重新運用製成。「2018亞洲建築新人戰」頒獎典禮後，亞洲建築名人為建築界的年輕世代，提出了自己的經驗與建議。

「讀基礎的人愈來愈少，全世界都在做設計，都在自我表現，要有突破要先開發出自己一套能力。」黃謙智與小智研發，從台北出發如今已遍布上海、柏林、米蘭、新加坡等地，不斷地從材料本身去進行研發，「到現在15年，是剛剛好才打完一套拳」，黃謙智以基本功形容，並強調要有自己的創新能力，長時間累積而不是急著發展風格、設計十分重要。

團紀彥表示，此次「亞洲建築新人戰」的作品「沒有從建築雜誌上參考來的，這很好。」他認為現在的建築教育一大隱憂在於「耶魯、哈佛、MIT教的都沒什麼不同」，無法讓年輕建築師熟悉自己居住的城市或環境，他以日本京都為例，「99%的學生會說京都是很有歷史的城市，但事實上京都也是美學被毀最嚴重的地方。」他希望年輕世代不要只跟隨主流說法，而要更了解自己的土地；另一方面，他指出越南曾被法國殖民，就需要熟悉法國乃至歐洲的建築語言，最終才能夠創造屬於自己的建築語彙。

王運起也觀察，建築教育無法跟上未來社會與建築的困境，亞洲的建築師仍應回到全球化、殖民的自我認同問題上，不要只關注西方的、經典的建築作品，而是要回頭看到自己文化中的DNA。

(中國時報)

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