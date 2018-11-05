音樂不設限 身障樂手為國出征

2018年11月05日 04:10 中國時報 游昇俯 ／台北報導 ／台北報導

台灣藝術大學音樂系一年級學生蔡旻諼，雖然全盲且罹患腦瘤影響記憶力，但熱愛音樂的她直說，學琴背譜「反而不太會忘」。第四屆身障者國際鋼琴大賽12月1至3日將於美國紐約登場，今年包括蔡旻諼在內，共有8名身障鋼琴家參賽，一展音樂才華，為國爭光；台北醫學大學更贊助300萬元參賽經費，讓這些選手無後顧之憂。

台灣身心障礙者音樂關懷協會理事長陳蔚綺表示，台灣選手將與來自16國、數十名鋼琴家一較高下，上一屆台灣奪下3金、2銀、1銅佳績，今年8名選手中有6位上一屆曾參賽，再次奪獎希望濃厚。協會昨（4）日舉辦行前音樂會，讓選手有充分暖身機會。

患有智能障礙及全盲的呂文貴，12歲時聆聽音樂即可在電子琴上彈出相同旋律，展露音樂天分，而走進習琴之路。但他學習比別人慢又忘得快，呂文貴說，上課老師教指法與音階的彈奏技巧，他透過錄音，課後以邊聽邊彈琴的方式複習，才能把曲子記下來。呂文貴不畏身體障礙，努力提升琴藝，展現動人的毅力。

另一名全盲學生蔡旻諼，兩年前發現腦瘤、接受化療，雖然病情影響記憶力，但她說，彈琴記曲譜「反而不太會忘」。這次參賽蔡旻諼將演奏貝多芬月光奏鳴曲第三樂章，這首曲子具有「爆發力」，但旋律繁複；通常簡單的曲目她練一周便能記住，「月光」卻花了她三周才練起來。

蔡旻諼表示，特別是樂章中有幾個段落需要在琴鍵間大幅度跳躍，老師教她以大拇指去帶，從慢速開始，練習許多次才能逐漸加快。現在腦瘤病情不再影響她的演奏，蔡旻諼對首度赴美參賽，直說「既期待又緊張」。

代表團將在11月底出發，陳蔚綺說，此行選手有全盲、多重障礙及自閉症患者，出國將安排每位選手有一名陪同者協助，選手還要克服時差與氣候等問題；所幸北醫大贊助參賽經費，讓團隊吃下一顆「定心丸」，也讓選手無後顧之憂。

(中國時報)