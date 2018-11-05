穿黃金甲跳舞 在限制裡找自由

2018年11月05日 04:10 中國時報 李欣恬 ／台北報導 ／台北報導

把重達13公斤黃金甲穿在身上的舞者，該如何跳舞？曾獲香港舞蹈年獎「最值得表揚編舞」的夫妻檔編舞家李思颺、王丹琦，從布拉格黃金巷中，古老的煉金術文化裡獲得靈感，在作品《凝體術》裡安排舞者穿上盔甲舞動，試圖在限制裡找到自由。

李思颺出生於1978年，畢業於香港演藝學院舞蹈學院芭蕾舞及現代舞系，曾任職於香港芭蕾舞團、奧地利格拉茲舞蹈團和德國巴馬海港舞團獨舞員。

3年前，李思颺創作卡關，和夫婿王丹琦一同前往布拉格旅行，在黃金巷欣賞古老的工匠藝術盔甲物件的時候獲得啟發，她表示：「我可以感覺到穿戴這件盔甲的人所經歷過的分離、勞苦、戰場上的恐懼，讓我聯想到，盔甲有如肉身，我們的靈魂被這只肉身限制住，卻也因此可以一展身手。」

為了表現被肉身禁錮，既受限又自由的靈魂，李思颺安排舞者們分別在頭、手、腳和身體部位戴上盔甲，原本行動自如的舞者，步伐變得沉重，身體的活動方式，也產生了不同的變化，其中最為瘦小的舞者，更是被分配到穿戴最為沉重的黃金甲。

李思颺表示，靈魂和肉體的速度感大不相同，「想法可以跑得很快，但身體需要時間運作，我時常感到我們的靈魂住在身體裡，會有一種掙扎感，因為肉身要執行靈魂的想法時，需要時間去顯化，這樣的狀態，就像是舞者穿上盔甲物件的狀況，帶來額外的重量和限制，產生獨特的舞蹈肢體語言。」

王丹琦表示，這部作品舞者們都是把自己縮到最小，並不試圖掌控身體，而是順著身體的狀態走，「唯有如此，我們才有看見自己更強大的可能。」

(中國時報)