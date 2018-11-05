泰密卡諾夫抱恙 杜特華代打

2018年11月05日 04:10 中國時報 李欣恬 ／台北報導 ／台北報導

俄國指揮大師泰密卡諾夫原定於本周率領聖彼得堡愛樂來台，但因近日兄長過世，泰密卡諾夫處理後事悲痛不已，連日出現高血壓、咳嗽不止症狀，醫師嚴禁飛行，無法如期來台，主辦單位牛耳藝術表示，確定將改由指揮家夏爾．杜特華（Charles Dutoit）代打演出。

夏爾．杜特華出生於瑞士洛桑，以對法國、俄羅斯及20世紀音樂的掌握和演出著名。杜特華經常指揮歐陸地區交響樂團，包括柏林愛樂、荷蘭阿姆斯特丹皇家音樂廳交響樂團和英國倫敦愛樂，同時也指揮以色列、遠東、澳洲和南美洲樂團，並在今年9月被任命為聖彼得堡愛樂2018／2019樂季首席客席指揮，將於2019年5月就任。

牛耳藝術表示，原定11月6日曲目「拉赫曼尼諾夫第二號交響曲」將更動為「柴可夫斯基第五號交響曲」，已購票觀眾可持原票券入場，若觀眾對異動有疑慮，牛耳藝術將於11月5日下午5點前公佈「全額退票退款」辦法，民眾可參考。

聖彼得堡愛樂已經在昨（4）日全團抵台，本回演出曲目11月6日為葛令卡《盧斯蘭與魯蜜拉》序曲、拉赫曼尼諾夫《第二號鋼琴協奏曲》、柴可夫斯基《第五號交響曲》；11月7日演出曲目為柴可夫斯基歌劇《尤金．奧涅金》之波蘭舞曲、《第一號鋼琴協奏曲》，以及穆索斯基《展覽會之畫》。

(中國時報)