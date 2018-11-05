陶子淚謝張小燕「給我空間做音樂」

阿Ken（左起）、陶子、納豆，昨在台上一同賣力又唱又跳。

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中國時報
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張小燕昨到場看演唱會力挺愛徒陶晶瑩。（粘耿豪攝）

陶晶瑩（陶子）4日在台北國際會議中心舉辦「陶晶瑩的1999年演唱會」第2場，恩師張小燕專程從上海飛回來觀看，讓她感動紅了眼眶，唱到已故好友張雨生的〈天天想你〉時，她當場淚崩唱不下去，她說：「謝謝小燕姊，給了我跟張雨生那麼大的空間做音樂。」

陶子昨唱到〈離開我〉時，特別走到觀眾席擁抱張小燕，師徒2人難掩激動情緒，看到不少歌迷感動落淚，陶子更一一與粉絲握手、擁抱，引起全場尖叫，讓她笑說：「我現在好像韓國瑜！」

阿Ken納豆搞笑熱場

除了演唱許多經典歌曲，陶子也展現舞姿，與《大學生了沒》主持群阿Ken、納豆軋舞，阿Ken大秀月球漫步，納豆則頂麥克風架拚場。

看見阿Ken與納豆身著怪獸裝趴在地板，陶子吐槽：「怎麼是你們2個？」他們一瞬間彈跳脫衣，變身帥氣紳士，3人互動逗趣，默契十足，阿Ken對著身穿格紋西裝的納豆嗆聲：「我以為你是扮脫線大哥？」還熱情跑到台下在張小燕旁邊狂舞，並搞笑說很謝謝陶子幫他們暖場，讓換完裝再度上台的陶子直喊：「把他們帶走。」並打趣說：「在後台很趕，差點讓你們看到我的內褲。」

贈下次演唱會門票

陶子昨一連換5套服裝，加上13人的現場樂隊，誠意十足，也延續過往慣例，在2場演唱會抽出4名觀眾，贈送下一次演唱會門票，許多歌迷盼她攻蛋，她笑說：「小巨蛋不知道有沒有，沒抽到的人也不用太遺憾。」

(中國時報)

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